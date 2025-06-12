快訊

周杰倫健康亮紅燈！他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

美持續管制陸晶片？黃仁勳受訪語出驚人：有華為罩著

印度航空墜機聲明回應 「242乘客國籍曝光」機場航班全面暫停起降

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營元老洪奇昌赴北京 梁文傑：正向看待健康交流

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
民進黨元老、海基會前董事長洪奇昌近日赴北京交流，受到關注，因他與民進黨關係密切，也讓綠營被質疑是否雙重標準。（圖／洪奇昌提供）
民進黨元老、海基會前董事長洪奇昌近日赴北京交流，受到關注，因他與民進黨關係密切，也讓綠營被質疑是否雙重標準。（圖／洪奇昌提供）

對於民進黨創黨元老之一，曾任海基會董事長的洪奇昌赴北京交流，陸委會副主委兼發言人梁文傑12日回應表示，洪奇昌先生現在是民間人士，只要符合兩岸條例的相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，我們都正向看待。

洪奇昌是民進黨創黨元老之一，並曾於2007年7月至2008年5月擔任海基會董事長，據大陸官媒新華社稍早披露訊息，洪奇昌以台灣產經建研社理事長身分，於6月10至12日率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。

陸媒報導稱，交流團一行參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流，深入了解大陸生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，「取得積極交流成果」。不過，報導未提及洪奇昌一行在北京是否有與陸方官員接觸交流。

對於洪奇昌赴陸引發關注，梁文傑12日回應表示，洪奇昌先生現在是民間人士，在我們看來，只要符合兩岸條例的相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，我們都正向看待。

梁文傑補充，「那當然就是不能有配合對方的統戰行為，這是我們是不希望看到的」。

面對有媒體質疑，為何現無黨職、公職的前總統馬英九要出席海峽論壇，就被陸委會說是配合中共政治操作。梁文傑解釋，陸委會針對的是馬英九去「海峽論壇」這件事情，至於他還要前往敦煌，或祭拜伏羲等，「我們沒有評論」。

梁文傑強調，陸委會對海峽論壇是「中共刻意設計的統戰平台」這一立場，從馬英九擔任總統執政時期就定下來，多年沒有改變，所以陸委會對馬前總統以前國家元首身分參加，等於是對陸委會多年來堅持的否定，「我們是非常遺憾，而且感到不可思議」。

馬英九 陸委會 洪奇昌

延伸閱讀

港學運領袖黃之鋒獄中被捕 陸委會籲中共停止打壓

館長上海直播說不禁翻牆 陸委會建議他「久住」大陸

民進黨創黨元老、前海基會董事長洪奇昌率團赴北京 交流生技產業

遭廢台灣身分 福建台師稱：「大陸比台灣更民主自由」

相關新聞

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

網紅「館長」陳之漢造訪上海，12日進入行程第3天。館長中午在朱家角古鎮用餐時透露，晚上將前往新天地吃麻辣鍋，地點就是汪小...

館長上海直播說不禁翻牆 陸委會建議他「久住」大陸

網紅「館長」陳之漢首次訪問大陸，直播引發話題。對於館長此行，陸委會發言人梁文傑12日稱，陸委會立場一致，就是「祝你順風」...

中美經貿達成框架協議 陸外交部：盼美方同中方一道落實

中美雙方9至10日在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議，雙方貿易談判代表表示，原則上已就落實日內瓦共識達成框架協議。大陸外...

館長上海直播 沈政男：一腳踢破綠營築的「無形圍牆」

網紅館長赴上海旅遊並全程直播，吸引逾20萬人同時觀看。精神科醫師沈政男表示，館長此行踢破兩岸之間由綠營搭建的「無形圍牆」...

港學運領袖黃之鋒獄中被捕 陸委會籲中共停止打壓

前香港中學生組織領袖黃之鋒在服刑期間，被指控犯下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，陸委會今聲明表示，我們呼籲中...

館長到上海搭磁浮列車還嗆綠委 上海台商這麼看

網紅「館長」陳之漢去大陸直播，引起不少關注。他還特別體驗了上海磁浮列車，並點名嗆民進黨立委王義川「大陸高鐵有靠背」還看著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。