綠營元老洪奇昌赴北京 梁文傑：正向看待健康交流

對於民進黨創黨元老之一，曾任海基會董事長的洪奇昌赴北京交流，陸委會副主委兼發言人梁文傑12日回應表示，洪奇昌先生現在是民間人士，只要符合兩岸條例的相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，我們都正向看待。

洪奇昌是民進黨創黨元老之一，並曾於2007年7月至2008年5月擔任海基會董事長，據大陸官媒新華社稍早披露訊息，洪奇昌以台灣產經建研社理事長身分，於6月10至12日率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。

陸媒報導稱，交流團一行參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流，深入了解大陸生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，「取得積極交流成果」。不過，報導未提及洪奇昌一行在北京是否有與陸方官員接觸交流。

對於洪奇昌赴陸引發關注，梁文傑12日回應表示，洪奇昌先生現在是民間人士，在我們看來，只要符合兩岸條例的相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，我們都正向看待。

梁文傑補充，「那當然就是不能有配合對方的統戰行為，這是我們是不希望看到的」。

面對有媒體質疑，為何現無黨職、公職的前總統馬英九要出席海峽論壇，就被陸委會說是配合中共政治操作。梁文傑解釋，陸委會針對的是馬英九去「海峽論壇」這件事情，至於他還要前往敦煌，或祭拜伏羲等，「我們沒有評論」。

梁文傑強調，陸委會對海峽論壇是「中共刻意設計的統戰平台」這一立場，從馬英九擔任總統執政時期就定下來，多年沒有改變，所以陸委會對馬前總統以前國家元首身分參加，等於是對陸委會多年來堅持的否定，「我們是非常遺憾，而且感到不可思議」。