港學運領袖黃之鋒獄中被捕 陸委會籲中共停止打壓

前香港中學生組織領袖黃之鋒在服刑期間，被指控犯下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，陸委會今聲明表示，我們呼籲中共與港府應該停止打壓，不要再對民主人士趕盡殺絕。

陸委會副主委兼發言人梁文傑12日主持例行記者會，對於黃之鋒一案，他首先發表陸委會的聲明說，前香港眾志秘書長黃之鋒在服刑期間再次遭到國安控罪，黃之鋒今年只有28歲，他原來被判四年八個月，還有一年半就能夠出獄，但是現在卻可能面臨終身監禁，我方政府和國際社會都高度關切。

梁文傑說，我們呼籲中共與港府應該停止打壓，不要再對民主人士趕盡殺絕。

梁文傑也提到，今年是反送中六周年，港人為追求民主人權，現在面臨中共更嚴厲的高壓統治，這也提醒國人應該正視中共的威脅，守護民主自由，我們也會持續強化防線，抵制中共的威權輸出。