香港國安法實施5年 326人涉危害國安被捕

「香港國安法」實施5年，香港保安局長鄧炳強今天表示，截至今年6月1日，326人涉及涉嫌從事危害國家安全的案件被捕，其中165人已被定罪；警務處國安處熱線共接獲逾92萬條舉報訊息。

綜合香港01及明報報導，今年6月30日是「香港國安法」實施5週年，鄧炳強今天出席國家安全展覽廳推出的專題展覽時表示，截至今年6月1日，326人涉及涉嫌從事危害國家安全的案件被捕，當中有188人及5間公司被檢控，其中165人及一間公司已被定罪，包括已被判刑或正等候判刑。

上述人士包括違反「香港國安法」或「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法）等。

鄧炳強又表示，過去一段長時間，香港在國家安全方面「不設防」，有境外勢力不斷煽風點火，甚至提供資源破壞社會安寧，必須要緊記之前亂象是香港歷史上永遠抹不去的傷疤。

他還說，敵對勢力仍然死心不息，不斷尋找機會危害國家和香港的安全，要時刻警惕相關風險。