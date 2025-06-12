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中美經貿達成框架協議 陸外交部：盼美方同中方一道落實

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍12日主持例行記者會。（圖／取自央視）
大陸外交部發言人林劍12日主持例行記者會。（圖／取自央視）

中美雙方9至10日在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議，雙方貿易談判代表表示，原則上已就落實日內瓦共識達成框架協議。大陸外交部發言人林劍12日表示，既然達成了共識，雙方都應遵守，希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識。

據央視，林劍12日主持例行記者會時強調，本次會議是在兩國元首的戰略指引下舉行，雙方就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。

林劍表示，中方一向言必行、行必果。既然達成了共識，雙方都應遵守，希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制作用，通過溝通對話增進共識、減少誤解、加強合作。

另外，就英國天空新聞（Sky News）記者提問，美國總統川普在社群媒體平台發文表示，中美之間的關係非常好。請問發言人是否同意他的觀點？

林劍對此表示，中方一向本著相互尊重、和平共處、合作共贏的精神，看待和處理中美關係，「我們在對美關係上的立場是一貫的、明確的。」

美方 日內瓦經貿會談 中美關係

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