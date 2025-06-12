館長上海直播 沈政男：一腳踢破綠營築的「無形圍牆」

網紅館長赴上海旅遊並全程直播，吸引逾20萬人同時觀看。精神科醫師沈政男表示，館長此行踢破兩岸之間由綠營搭建的「無形圍牆」，讓台灣人看見中國的真實樣貌，而非只聽恐嚇故事。

沈政男說，館長直播不只粉絲在看，反對他的人也在看，「大陸人有沒有看？當然有，於是上海現場就跑來了好多大陸粉絲要求合照。」

沈政男指出，大陸人使用VPN觀看台灣直播「非常簡單」，他七年前去北京時，每天也照常發很多貼文。他提到館長不敢去北京，認為那裡政治意涵太重，但其實反而應該去看看。他以個人經驗描述「廁所沒有門是真的」，也親眼見過「白花花的屁股從大便間凸了出來」，但同時也感受到市容的整潔、美麗，還有街道上電動機車無廢氣、無噪音的環境。

沈政男認為，中國的街頭、人與人之間「非常緊密凝聚」，提醒彼此要守規矩、要做「文明有禮的北京人」。而在早餐店，他看到的是「隨便一家品項超過一百種」，完全不是台灣那種「麵包、荷包蛋、起司加不加的排列組合」。

他強調，這趟「館長大陸壯遊」，踢破由綠營搭建的無形圍牆，讓台灣人開始質疑：中國真的是惡魔的世界嗎？他說「上海很多地方，就已經比台北進步了嘛！」而館長看到的歐式外灘建築，也是「帝國主義鐵蹄留下的印記」，他反問「然後你說中國是帝國主義？」

沈政男呼籲，認識、了解中國，並不代表會喜歡、認同其政治體制，但「這是公民社會裡很基本的彼此尊重」。他批評綠營從網路到國家機器，都在「把大家看成幼兒」，用童話式恐嚇來阻止民眾對岸交流，「只要你越雷池一步，就把你也打成大野狼！」