中美經貿磋商機制首次會議 陸商務部：繼續保持溝通對話

中美雙方9至10日在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議，大陸商務部發言人何亞東表示，就解決雙方彼此經貿關切，取得新進展。而在美對中徵收關稅方面則表示，敦促美方恪守世貿組織規則。

何亞東12日主持例行記者會，有記者針對中美經貿磋商機制首次會議提問，注意到美國總統川普在社群平台上發文稱，中美已經達成協議，美國將對華徵收55%的關稅，中國將對美徵收10%的關稅，並且中國將和之前一樣向美國出口磁體和稀土材料。

何亞東表示，中美經貿磋商機制首次會議，討論並達成、落實兩國元首6月5日通話共識，以及日內瓦會談共識框架，就解決雙方彼此經貿關切，取得新進展。

關稅方面，何亞東表示，中方反對單邊加徵關稅措施的立場是一貫的，敦促美方恪守世貿組織規則，與中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，共同推動中美經貿關係穩定、可持續發展。

另外，就記者進一步詢問中美貿易磋商機制首次會議主要探討哪些點？中方是否在美國高科技限制提出要求？

何亞東回應，中美經貿磋商機制首次會議就解決雙方彼此經貿關切取得新進展，下一步，雙方將進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，繼續保持溝通對話，不斷增進共識，減少誤解，加強合作，共同推動中美經貿關係，行穩致遠。