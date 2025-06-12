中美經貿磋商達成協議 北京：言必行、行必果

中美經貿磋商達成初步協議。中國外交部發言人林劍今天表示，希望雙方一起發揮磋商機制作用，「中方一向言必行，行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守」。

中國外交部12日下午召開例行記者會。外媒於會上提問，美國總統川普（Donald Trump）在社群平台真實社群（Truth Social）表示，美國與中國達成協議，指稱中國將提供磁鐵、稀土等，可否證實這些細節。

林劍回應，「昨天下午中方已就中美經貿磋商機制首次會議發布消息，你可以查閱」。

林劍表示，這次會議是在中美元首戰略指引下舉行，雙方就落實兩國元首5日通話重要共識與鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，在解決雙方彼此經貿關切上取得新進展。

林劍強調，「中方一向言必行，行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制作用，通過溝通對話，增進共識，減少誤解，加強合作」。

中美經貿磋商日前在英國倫敦進行，川普發文表示，美中協議達成，中國將預先供應全部磁鐵和任何必要的稀土；白宮隨後對外表示，川普與貿易團隊正在討論、檢視細節，「我們也已同意完全遵行日內瓦協議」。

新華社11日報導指出，中美磋商代表於倫敦當地時間9至10日召開中美經貿磋商機制首次會議，雙方進行坦誠、深入的對話，在各自關心的經貿議題上深入交換意見。

中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打；雙方應透過平等對話、互利合作解決經貿分歧，「中方對經貿磋商是有誠意的，也是有原則的」。

他強調，雙方下一步要按照兩國元首通話達成的重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作。

他提到，雙方應相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承諾的誠信精神和切實履行共識的努力行動，共同維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話。