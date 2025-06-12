館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

網紅「館長」陳之漢造訪上海，12日進入行程第3天。館長中午在朱家角古鎮用餐時透露，晚上將前往新天地吃麻辣鍋，地點就是汪小菲創辦的「麻六記」。館長表示自己不認識汪小菲，對方透過館長的老朋友李進良牽線，希望可以邀請他到麻六記吃飯。館長此話一出，直播聊天室近6萬名網友瞬間炸鍋，也在PTT掀起熱議。

館長12日一早來到開車距離上海市中心約1個半小時車程、鄰近江、浙、滬交界的朱家角古鎮，感受江南水鄉及歷史人文之感。館長也搭上遊船欣賞沿途風光，並在景區內用午餐。

館長吃飯時聊到今天下半場的行程時說，本來想晚上去豫園，但因為周邊的上海城隍廟下午4點就關了，他想要去拜拜，因此行程提前到下午；晚上則去新天地商圈。

館長接著說，自己的一個老朋友李進良醫生告訴他，一個在台灣發展的大陸人汪小菲，「說希望可以邀請我吃飯，去他那邊（麻六記）」，「我想說好啊，我跟他不認識，但他的朋友（指李進良）跟我很好」。館長說，「他店應該也不錯啦，吃麻辣的。」

一旁的導遊說，麻六記屬於川菜口味，偏辣。且晚上正好可以逛逛新天地。

館長中午用餐時，在館長自己的YouTube頻道約有5.9萬名網友線上觀看。當館長提到將和汪小菲共進晚餐，聊天室掀起熱烈討論。有網友說，「汪小菲不ok汪小菲不ok汪小菲不ok」，也有網友質疑汪小菲是不是想帶貨。有網友留言說：「汪小菲三個字 網炸了！！」

這個消息在PTT八卦版也掀起熱議。有網友說「誰蹭誰流量不好說」、「不就館長現在有流量 會有人跑來蹭」，也有人留言問道：「汪小菲在中國是正面還是負面？」。也有網友呼籲館長不要去見面，指「會被罵翻」。

館長昨（11日）晚在飯店吃宵夜時，本想一嘗大陸知名麻辣鍋「海底撈」，但點外送時意外點成麻辣燙。今晚終能得償所願。

另外，館長此行受到不少關注，11日他在上海街頭被路人問「你是哪國人」，後來在遊覽車上表示「我是哪國人，中華民國啊，怎麼了嗎？」。臉書粉專「噁名昭彰」11日貼出截圖，疑向大陸「國家安全機關舉報受理平台」舉報陳之漢在上海「於直播中疾呼中華民國，意圖分裂我國領土完整」。該文還貼出成功舉報提交信息的頁面，並附有舉報編碼。