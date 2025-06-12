陸殲-15「異常接近」日本巡邏機 日防衛省：已表示嚴重關切

日本防衛省11日發布消息，從在太平洋進行活動的中共海軍航母山東艦起飛的殲-15戰機接近了實施警戒的日本海上自衛隊P-3C巡邏機。最近時的距離約為45公尺，為「異常接近」，可能會引發偶發性衝突，

共同社報導，日本防衛省「已表示嚴重關切，並嚴正提出防止再次發生」。日本上次公布大陸軍機接近行為是在2014年，當年日本防衛省在5月和6月發布消息稱，大陸軍機在東海異常接近自衛隊飛機。

日本官房長官林芳正12日在記者會上透露，關於大陸戰機接近海上自衛隊巡邏機，日本外務事務次官已向大陸駐日大使表示嚴重關切，嚴正提出了防止再次發生。

日本防衛省介紹，大陸軍機從7日上午10點半左右開始跟隨日本海上自衛隊飛機約40分鐘，從8日下午2點左右起又跟飛約80分鐘。這兩天大陸軍機都距離海自飛機約45公尺進行並排飛行，8日還在前方約900公尺處橫穿。

大陸近期擴大海上軍事範圍動作頻，日方近日表示，大陸山東艦7日下午1點左右，在宮古島（沖繩縣）東南約550公里的海域與導彈驅逐艦等4艘艦船一起向東航行。9日在沖之鳥島（東京都）以北的日本專屬經濟區（EEZ）內起降了戰機與直升機；而大陸海軍航母遼寧艦也在7日至8日在南鳥島（東京都）西南海域航行，並成為越過「第二島鏈」的首艘大陸航母。

這是日本防衛省首次確認2艘大陸航母在太平洋同時行動，對此加強警戒。大陸外交部10日回應，共軍在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，並表示中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。

據環球時報，大陸軍事專家張均社表示，這是遼寧艦、山東艦第2次進行雙航母編隊演練，表明大陸海軍對航母編隊的運用更加成熟。他指，雙航母編隊的作戰編成可適應中小規模海上衝突需要，在應對海上突發事件及遠海防衛作戰任務中，會發揮更重要的作用，「雙航母作戰能力的形成，有利於提高捍衛國家主權和領土完整的決心與能力。」