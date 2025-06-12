快訊

好市多再拓新點？傳台南第二店將落腳生產路、2028年開幕

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

國安法實施後 香港與歐盟對話未恢復正常

中央社／ 香港12日電

據報導，2020年香港國安法實施後，香港與歐盟至今未能恢復年度的正常對話。

香港行政長官李家超昨天在社交媒體平台公布，與歐盟駐香港辦事處主任及15個歐盟成員國駐港總領事進行午餐會，為彼此提供一個交流和分享看法的機會，以及共同探討加強經貿和發展合作的新途徑。

明報今天報導，李家超與歐盟的午餐會每半年一次，輪流作東，但李家超昨天罕有主動即時公布，有別於過去的做法。

報導透露，在昨日的午餐會上，雙方除了探討香港與歐盟的潛在合作空間，也有觸及香港政治局勢，包括國安議題，但雙方都只是重申既定立場。

報導指出，雖然上述餐會為雙方打開對話大門，但香港與歐盟之間的正式對話管道、年度系統對話會議（structured dialogue）仍未恢復。

據報導，香港與歐盟的系統對話會議始於2007年，過去每年定期在香港或歐盟舉行，最後一次於2019年11月在港舉行，其後因COVID-19疫情而停頓。

2020年香港實施國安法之後，歐洲議會通過動議，要求歐盟成員避免與香港有新的合作商討，受制於此一動議，香港與歐盟成員此後都沒有達成新的重要雙邊協定。

報導引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，東歐及中東巿場遠沒歐盟重要，若香港能強化與歐盟的經貿關係，吸引歐洲的資金、人才、企業，對香港經濟及中國的貢獻將會更大。

他指出，歐盟對民主人權等普世價值的堅持，較美國還要執著，歐盟與香港在這方面的確存在分歧。

但他認為，在壹傳媒集團創辦人黎智英的國安案之後，引起西方關注的香港大案已不多，相信香港與歐盟的關係會逐步恢復。

香港 歐盟 國安法

延伸閱讀

香港食肆冒犯國安釘牌 李家超：條文清晰 做法恰當

香港慶七一 港鐵送7.1萬張車票 逾千食肆、商戶推優惠

盤點3年施政 李家超稱改變了港府文化 要防範1大陰謀

被問維園可否點蠟燭悼六四 李家超：不論哪天均須守法

相關新聞

陸殲-15「異常接近」日本巡邏機 日防衛省：已表示嚴重關切

日本防衛省11日發布消息，從在太平洋進行活動的中共海軍航母山東艦起飛的殲-15戰機接近了實施警戒的日本海上自衛隊P-3C...

護國神山擋不住？中國研發電戰兵棋系統 高細節模擬「電磁脈衝擾台」

香港南華早報12日報導，中國大陸的科學家針對台灣與周邊海域開發一套電戰兵棋系統，超高細節模擬涵蓋了數千個地表元素的廣闊戰...

吸引境外旅客消費 陸「240小時過境免簽」適用範圍增至55國

大陸國家移民管理局12日發布公告，自2025年6月12日起，印尼公民可適用240小時過境免簽政策便捷訪陸，大陸240小時...

曾領定居證遭註銷台灣身分 張立齊提4質疑、指陸委會程序有問題

在大陸任教的民眾張立齊，因曾領取大陸定居證，日前被陸委會宣告註銷台灣身分。張立齊12日在陸媒《觀察者網》的專訪中表示，陸...

民進黨創黨元老、前海基會董事長洪奇昌率團赴北京 交流生技產業

大陸官媒12日一早報導，前海基會董事長洪奇昌率台灣生技產業人士到北京參訪交流。

館長上海喊兩岸和平 「不打自己人」

網紅「館長」陳之漢首次訪問大陸，昨到徐家匯、南京路、外灘，今預計前往朱家角，豫園老城隍商圈，線上線下颳起旋風，館長在行程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。