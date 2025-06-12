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吸引境外旅客消費 陸「240小時過境免簽」適用範圍增至55國

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸240小時過境免簽政策適用國家增至55國。（圖／取自新華社）
大陸240小時過境免簽政策適用國家增至55國。（圖／取自新華社）

大陸國家移民管理局12日發布公告，自2025年6月12日起，印尼公民可適用240小時過境免簽政策便捷訪陸，大陸240小時過境免簽政策適用國家增至55國。

規定指出，印尼、俄羅斯、英國等55國人員持有效國際旅行證件和確定日期及座位的聯程客票，從大陸過境前往第三國或地區，可從北京、上海等24個省（區、市）60個開放口岸中的任一口岸免簽入境，並在規定區域停留活動不超過10天。

停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等活動，工作、學習、新聞採訪等需事先批准的活動仍應辦妥簽證。

大陸240小時過境免簽政策主要目的，是為了吸引境外旅客赴陸旅遊消費。大陸國家移民管理局在去年底實施數項免簽政策放寬的調整，包括延長停留時間、增加適用口岸、擴大停留活動區域等。目前適用國家包括亞洲7國、大洋洲2國、美洲6國和歐洲40國。

大陸國家移民管理局發布數據顯示，2024年，大陸全國移民管理機構累計查驗出入境外國人6488.2萬人次，上升82.9%。2025年第1季度達1743.7萬人次，上升33.4%。

移民 印尼 免簽

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