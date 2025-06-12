曾領定居證遭註銷台灣身分 張立齊提4質疑、指陸委會程序有問題

在大陸任教的民眾張立齊，因曾領取大陸定居證，日前被陸委會宣告註銷台灣身分。張立齊12日在陸媒《觀察者網》的專訪中表示，陸委會去年曾表示大陸定居證不觸犯兩岸人民關係條例，但在他的定居證失效後才出來函釋有大陸定居證違法，現在變成要處罰、要溯及既往，是程序有問題。

陸委會今年4月的令釋指出，倘若民眾在大陸設有戶籍，將喪失台灣身分，包括持大陸身分證與定居證。陸委會5日宣布首例，張立齊因在2024年領用大陸定居證，因此廢止其台灣身分。

觀察者網12日刊登張立齊專訪內容。他先提及，被廢止台灣身份的消息是別人看到新聞告知他的，他自己到現在為止都還沒有收到任何通知，「如果按照法律程序或行政程序，那陸委會首先應該要通知我，給我時間處理才對，可這些東西一個都沒有。」

其次，張立齊表示，2024年，他是第1個申領大陸定居證的人，當時的新聞大家都能看得到。如果上網查看相關規定就能瞭解，這個定居證的有效期就是6個月，6個月以後就失效了，「陸委會作為這方面的專職機構，不可能不知道這一點，結果他等我定居證失效之後，隔了1年才出來函釋說，有大陸定居證是違法的。」

第三，他稱，2024年1月，陸委會的梁文傑、邱垂正等人出來表示，大陸定居證不觸犯兩岸人民關係條例，「那麼從2024年1月到2025年5月這期間，難道不就是你陸委會在鼓勵大家去犯罪嗎？因為你一開始說不處罰，現在突然變成要處罰，還要溯及既往。」

最後，張立齊也質疑陸委會的程序有問題、是瀆職惰政，「我也希望看到陸委會能自己出來說明一下，你們有沒有自己的懲處名單，讓我看到你們的懲處令，是你們設計陷害台灣老百姓，今天陸委會這種言行不一非常可惡，行政紕漏相當多。」

張立齊9日提到，自己的定居證在去年初領取的6個月後已失效，陸委會回應，行政主管機關就行政法規所為之函釋，係闡明法規之原意，應自法規生效之日起即適用，而非自函釋之日起算；中國大陸所製發的證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，均不影響當事人之行為已經違反法律的事實。