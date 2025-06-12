民進黨創黨元老、前海基會董事長洪奇昌率團赴北京 交流生技產業

大陸官媒12日一早報導，前海基會董事長洪奇昌率台灣生技產業人士到北京參訪交流。

據新華社，洪奇昌以台灣產經建研社理事長身分，於6月10至12日率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。

報導指，交流團一行參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流，深入了解大陸生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，「取得積極交流成果」。

報導並未提及洪奇昌一行在北京是否有與官員接觸交流。

洪奇昌是民進黨創黨元老之一，並曾於2007年7月至2008年5月擔任海基會董事長，他現任台灣產經建研社理事長，同時也是福華電子董事長。