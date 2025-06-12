邱垂正：願與大陸有意義對話交流

面對大陸重點監管我資通電軍、懲戒「台獨頑固分子」，陸委會主委邱垂正日前在接見法國國民議會友台小組訪團時說，願意與中國大陸進行有意義的對話交流，並稱面對中共持續的對台複合式極限施壓及各類社會滲透，政府將落實「和平四大支柱行動方案」。

據陸委會昨發布，邱垂正十日接見法國國民議會友台小組訪團，就國際及區域情勢、境外干預、社會滲透及認知作戰等議題意見交流。

邱垂正說，台灣致力於維護台海的和平、穩定、繁榮，也願與大陸進行有意義的對話交流。

他說，面對中共持續的對台複合式極限施壓及各類社會滲透，為兩岸關係及區域情勢帶來重大挑戰，政府將落實總統賴清德所揭示的「和平四大支柱行動方案」，提升社會韌性，並期盼借鏡法國在防範境外干預與社會滲透領域之相關經驗，與友盟國家深化安全合作，共同守護民主、自由、法治、人權等普世價值。

訪團團長法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛說，做為台灣長期友人，台灣堅守自由、民主、法治的理念，守護台灣就是守護全世界。

賴清德曾提出，台灣位在第一島鏈，將積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括：強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以維持台海的和平穩定。