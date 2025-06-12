聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九14日訪陸 出席海峽論壇

聯合報／ 特派記者廖士鋒鄭媁蔡晉宇陳政錄／北京-台北報導
前總統馬英九將第四度赴陸訪問，首站到福建出席第十七屆海峽論壇。圖為海峽論壇過去在福建廈門舉行。新華社
前總統馬英九將第四度赴陸訪問，首站到福建出席第十七屆海峽論壇。圖為海峽論壇過去在福建廈門舉行。新華社

@@@馬英九基金會@@@、大陸國台辦昨同日宣布，前總統馬英九將於十四日起赴陸訪問，首站將到福建，赴廈門參加海峽論壇，這是我方卸任元首第一次出席該活動。大陸國台辦表示，歡迎馬英九先生來訪，將做好相關安排並提供必要便利，陸委會則批馬配合中共政治操作。

馬英九將於十四日至廿七日，率「大九學堂」學員訪問大陸，出席在福建舉辦的「第十七屆海峽論壇」、甘肅敦煌的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶台灣學子走訪「河西走廊」，出席「二○二五年公祭中華人文始祖伏羲大典」等。行程為期十四天，這是馬英九第四度訪陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬辦主任王光慈，及政大榮譽教授邱坤玄將隨行。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。她說當前兩岸形勢嚴峻，但兩岸交流不能停、不能斷、不能少。

至於傳出對岸以商量「馬習三會」為誘因，力邀馬出席，蕭旭岑駁斥是假消息，強調兩岸情勢越是嚴峻，越有交流的必要。

陸委會則表示，海峽論壇是中共對台統戰平台，馬前總統竟配合中共政治操作，規畫率團赴陸參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，呼籲從事兩岸交流應秉持對等尊嚴，勿淪為中共對台統戰樣板。

民進黨發言人吳崢說，嚴正呼籲馬英九站在維護台灣主權的立場，不要配合中國國家主席習近平的統戰大戲，否則是陷台灣人於不義。

海峽論壇於二○○九年在「海西論壇」的基礎上創辦，陸方定義為民間交流平台，我方則視為統戰平台，今年陸委會更首度「建議」地方政府「勿出席」相關活動、「不予核准」所屬人員出席。目前，尚未傳出任何縣市長得以參加今年的海峽論壇。

第十七屆海峽論壇大會預計十五日登場，朱鳳蓮昨表示，台灣有關政黨代表及各界人士超過七千人將受邀參加。

馬英九基金會 馬英九 蕭旭岑 海峽論壇

延伸閱讀

馬英九將出席海峽論壇 陸委會籲勿淪統戰樣板

馬英九將赴陸「海峽論壇」 陸委會：實屬不當且有失立場

馬英九將赴陸出席海峽論壇 民進黨：勿配合統戰大戲

傳以對岸三會習近平誘馬英九赴海峽論壇 蕭旭岑斥假消息

相關新聞

韓正會西班牙首相桑切斯 喊團結有利中歐

大陸國家副主席韓正訪問西班牙，於當地時間11日在馬德里會見西班牙首相桑切斯。韓正表示，中歐加強團結合作，維護多邊主義和自...

館長上海喊兩岸和平 不打自己人

網紅「館長」陳之漢首次訪問大陸，昨到徐家匯、南京路、外灘，今預計前往朱家角，豫園老城隍商圈，線上線下颳起旋風，館長在行程...

馬英九14日訪陸 出席海峽論壇

馬英九基金會、大陸國台辦昨同日宣布，前總統馬英九將於十四日起赴陸訪問，首站將到福建，赴廈門參加海峽論壇，這是我方卸任元首...

邱垂正：願與大陸有意義對話交流

面對大陸重點監管我資通電軍、懲戒「台獨頑固分子」，陸委會主委邱垂正日前在接見法國國民議會友台小組訪團時說，願意與中國大陸...

成立逾60年曾參與民主運動 香港學聯宣布解散

香港聯校學生組織平台香港學聯，透過一份新聞稿宣佈即日起解散，並申請撤銷社團註冊。

哈薩克公布習近平下周到訪 大陸外交部：將及時公布消息

哈薩克宣布，大陸國家主席習近平將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。