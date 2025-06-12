習近平：願對非洲53國 實施零關稅

大陸與五十三個非洲國家和非洲聯盟委員會代表，昨在湖南長沙召開「中非合作論壇成果落實協調人部長級會議」，大陸國家主席習近平透過向會議致賀信宣布，願落實對五十三個非洲建交國實施百分之百稅目產品零關稅。他也喊話中非共同反對強權霸凌行徑，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義。

這場會議是為推進落實去年九月中非合作論壇北京峰會領導人共識。習近平當時宣布，給予包括卅三個非洲國家在內的所有與大陸建交的最不發達國家百分之百稅目產品零關稅待遇。如今，非洲五十四個國家中，除與台灣建交的史瓦帝尼外，大陸進一步宣布願對其餘五十三國都落實零關稅政策。

據新華社報導，習近平在賀信中還表示，去年峰會成果已取得一批早期收穫，希望雙方繼續扎實推進峰會成果落實，攜手建設新時代全天候中非命運共同體。

他指出，當前國際形勢變亂交織，大陸堅持以中國大市場為非洲等全球南方夥伴提供新動能。大陸願和非方深入落實「十大夥伴行動」，加強綠色產業、電子商務和支付、科技、人工智慧等重點領域合作，深化安全、金融、法治等領域合作。

面對全球關稅戰，中非會後發布的「中非維護全球南方團結合作的長沙宣言」中特別點名美國，指鑒於「個別國家」妄圖以關稅為手段衝擊現有國際經貿秩序，「我們呼籲所有國家，特別是美國，回到以平等、尊重、互惠方式磋商解決貿易分歧的正確軌道」，呼籲國際社會堅持真正的多邊主義，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義。

大陸外長王毅昨天在會議開幕式上，也就推動中非合作高品質發展提出中方五點倡議，包含保持高層交往趨勢，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。

王毅說，大陸將全力支持非洲一體化進程，也將繼續堅定支持非洲在國際舞台上發揮更大作用，提升非洲在多邊治理體系中的代表性和話語權。

在中美戰略競爭加劇、外貿不確定因素增加背景下，大陸積極強化與非洲國家合作，試圖加強在該地區的影響力，推進攜手「全球南方」團結合作的外交戰略。

據統計，自二○○○年中非合作論壇成立以來，大陸已連續十六年維持非洲第一大貿易夥伴國地位，去年中非貿易規模首破人民幣二兆元，達二點一兆元。今年前五個月，大陸對非洲進出口年增百分之十二點四，再創歷史新高。