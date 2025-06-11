快訊

最靠近震央！6.4強震弄歪電桿 豐濱鄉長開車中整車狂晃：以為爆胎

震源深度30公里！花東規模6.4地震獨立事件 氣象署20時親說明

屏東三地門海神宮水域傳溺斃 3男送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

哈薩克公布習近平下周到訪 大陸外交部：將及時公布消息

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
哈薩克宣布，大陸國家主席習近平將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會。圖為2023年「中國－中亞峰會」前夕，哈薩克總統托卡葉夫（左）與大陸國家主席習近平（右）會談，並發表聯合聲明。新華社
哈薩克宣布，大陸國家主席習近平將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會。圖為2023年「中國－中亞峰會」前夕，哈薩克總統托卡葉夫（左）與大陸國家主席習近平（右）會談，並發表聯合聲明。新華社

哈薩克宣布，大陸國家主席習近平將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會。大陸外交部發言人林劍11日表示，會即時發布消息。

哈薩克總統新聞辦公室11日在社群平台X上發文表示，習近平屆時將在哈薩克首都阿斯塔納，和哈薩克總統托卡葉夫進行最高層雙邊會談。到時候哈中雙方元首，會針對進一步深化哈中全面戰略夥伴關係議題進行討論。

習近平與哈薩克淵源相當深厚。習近平曾於 2013年9月，在哈薩克首都阿斯坦納，首次提出共建「絲綢之路經濟帶」倡議，開啟「一帶一路」合作新紀元。並推動中哈關係升級為「全面戰略夥伴關係」。

2017年6月，習近平出席上海合作組織阿斯坦納峰會並發表講話。

習近平於2022年9月前往哈薩克進行國事訪問，這也是他自新冠疫情在全球爆發以來首次出國訪問。習近平在進行國事訪問前，發表一篇名為「推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展」的署名文章，強調兩國是彼此信賴的朋友及相互倚重的夥伴，兩國人民永遠肩並肩站在一起。

2023年5月在陝西西安所舉行的中國—中亞峰會上，習近平與托卡葉夫會談，簽署多項雙邊合作檔。

2024年7月習近平前往哈薩克訪問，雙方不僅簽署「中哈聯合聲明」，深化永久全面戰略夥伴關係。還透過視訊啟動中歐跨裡海直達快運，以及共同出席上合組織阿斯坦納峰會，推動區域安全與經濟協作，簽署多項雙邊合作檔。

關係 習近平

延伸閱讀

習近平：對53個非洲建交國 實施100%稅目產品零關稅

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

馬英九將赴陸出席海峽論壇 民進黨：勿配合統戰大戲

解讀川習通話涉台內容...陸國台辦「這麼回應」

相關新聞

哈薩克公布習近平下周到訪 大陸外交部：將及時公布消息

哈薩克宣布，大陸國家主席習近平將在6月16日和17日訪問哈薩克，與哈薩克總統舉行會談。習近平也將出席第二屆中亞-中國峰會...

馬英九將赴陸「海峽論壇」 陸委會：實屬不當且有失立場

馬英九基金會11日早上發新聞稿證實，前總統馬英九將於6月14日至27日率領「大九學堂」學員訪問大陸，出席在福建舉行的第1...

館長遊外灘眺望東方明珠 喊話兩岸和平：自己人不打自己人

網紅「館長」陳之漢訪問上海，今日行程進入第2天。中午在知名上海小籠包餐廳用餐後，館長沿著南京路步行街一路前往外灘，遠眺彼...

館長遊上海 粉絲沿途追！回應國台辦祝福 還有柯文哲粉絲拿書找簽名

網紅「館長」陳之漢首次訪問中國大陸，今日行程進入第2天。今早大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上回應館長訪問上海一事時，預祝...

大外宣再出招！大陸邀美國網紅免費遊陸10天 稱要展示「真實的中國」

為了展示「真實的中國」，大陸邀請具有影響力的美國網紅，參加今年7月、為期10天的免費訪華之旅。包括《中國青年報》在內的大...

接見法議會訪團 陸委會主委邱垂正：願與大陸有意義對話

面對大陸聲稱要重點監管我資通電軍、懲戒「台獨頑固分子」，陸委會主委邱垂正10日在接見法國國民議會友台小組訪團時說，願意與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。