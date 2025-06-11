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香港國安法實施5年 遊行申請與電影審查納入條款

中央社／ 台北11日電

香港國安法2020年6月實施以來，香港政府陸續在不同領域加入國安條款。除了近日在餐廳等牌照加入國安條款，指若有危害國安行為可被取消牌照外，遊行申請、社工註冊、電影審查都被加入國安條款。

香港食物環境衛生署近日在新簽發或續期的牌照加入國安條款，包括餐廳、泳池、娛樂場所等。持牌人或「關連人士」不得做出或牽涉危害國安罪行，或不利於國安或香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可被取消牌照。

香港特首李家超10日被記者問到，措施是否針對「黃店」（支持反送中運動的店鋪），若餐廳張貼「香港加油」或諷刺政府的字眼等會否被取消牌照時表示，「冒犯行為」是任何構成或導致危害國安罪行，又或不利於國安和香港公眾利益的行為或活動，強調條款「很清晰」。

翻查資料，香港國安法2020年6月30日實施後，港府陸續在不同領域加入國安條款，包括遊行。根據當局處理公眾集會遊行的指引，當中提到根據香港國安法，主辦者有責任確保遊行「不會引起不利國家安全」的情況。警務處處長需要禁止任何不利於國家安全的遊行和集會的舉行。

2024年7月，香港立法會通過修訂「社會工作者註冊條例」，社工註冊局有權立即註銷曾犯嚴重罪行包括危害國家安全罪行的社工註冊。

據香港明報今天報導，社工陳虹秀涉及2019年8月31日灣仔暴動，先前被法院判暴動罪成，判刑3年9個月。社工註冊局決定註銷陳虹秀的社工註冊5年，即刻生效。

港媒此前報導，涉及香港泛民主派初選案的鍾錦麟和施德來，已被永久吊銷社工牌照。

港府近月建議修例加強規管職工會，維護國家安全，包括被裁定觸犯「危害國家安全罪行」的人，終身不得擔任工會職員或組織工會。

2021年有關電影檢查條例的修訂獲得立法會通過，電影檢查員決定是否批准電影上映，需考慮影片是否會不利國家安全。

國安考量因素更擴大至線上遊戲。香港警方國安處10日宣布，已對由台灣團隊開發的手遊「逆統戰：烽火」作出禁制行動，因為其目的為宣揚「台獨」、「港獨」，鼓吹武裝革命推翻中國。提醒市民切勿下載或資助該App，否則觸犯國家安全法。

香港特首 社工 國安法

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