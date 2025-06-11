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中美經貿磋商達成框架 下一步具體安排？陸外交部回應曝光
中美雙方9至10日在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。至於中美經貿磋商有無下一步具體安排，大陸外交部發言人林劍11日表示，中方代表在倫敦就磋商的情況作出了回應，「目前沒有可以進一步提供的信息」。
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼10日表示，中美談判團隊經過2天會談，已就落實日內瓦共識達成框架，將各自彙報給領導人。
李成鋼指出，雙方進行了專業、理性、深入、坦誠的溝通。雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識，以及日內瓦會談共識達成了框架。
李成鋼稱，這次倫敦會談取得的進展，有利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經濟的發展注入積極的正能量。
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