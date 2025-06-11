馬英九將出席海峽論壇 陸委會籲勿淪統戰樣板
前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。陸委會呼籲，從事兩岸交流應秉持對等尊嚴，勿淪為中共對台統戰樣板。
馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。
陸委會下午發布新聞稿指出，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，早在前總統馬英九執政時期，為防範統戰滲透，已律定禁止中央機關人員參加，亦不得配合在台舉辦分支與延伸性活動，及赴陸須遵守兩岸條例相關規定等，並延續至今。
陸委會表示，馬英九現竟配合中共政治操作，規劃率團赴陸參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，「政府對此深感遺憾與不可思議，也認為不會獲得多數國人認同」。
陸委會強調，當前中共加大對台複合性施壓侵擾，及持續向區域擴張威脅，北京當局更長期利用「海峽論壇」對台進行「促融、促統」與滲透、分化，陸委會已事先發布政策立場，提醒各界瞭解中共對台政治意圖。
陸委會呼籲，馬英九身為前任國家元首，動見觀瞻，實應體察台灣主流民意，做出符合國家整體利益的判斷，倘若仍執意出席該論壇，提醒務必秉持對等、尊嚴原則，遵守兩岸條例相關規範，並注意社會觀感，切勿配合中共政治操作，淪為對台統戰樣板，應與全體台灣人民站在一起，共同維護國家主權、尊嚴及核心利益。
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