快訊

申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

行動電源自燃失火怎麼辦？消防員喊話「先叫家人」再做後續步驟、1動作超危險

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

馬英九將出席海峽論壇 陸委會籲勿淪統戰樣板

中央社／ 台北11日電

前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。陸委會呼籲，從事兩岸交流應秉持對等尊嚴，勿淪為中共對台統戰樣板。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。

陸委會下午發布新聞稿指出，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，早在前總統馬英九執政時期，為防範統戰滲透，已律定禁止中央機關人員參加，亦不得配合在台舉辦分支與延伸性活動，及赴陸須遵守兩岸條例相關規定等，並延續至今。

陸委會表示，馬英九現竟配合中共政治操作，規劃率團赴陸參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，「政府對此深感遺憾與不可思議，也認為不會獲得多數國人認同」。

陸委會強調，當前中共加大對台複合性施壓侵擾，及持續向區域擴張威脅，北京當局更長期利用「海峽論壇」對台進行「促融、促統」與滲透、分化，陸委會已事先發布政策立場，提醒各界瞭解中共對台政治意圖。

陸委會呼籲，馬英九身為前任國家元首，動見觀瞻，實應體察台灣主流民意，做出符合國家整體利益的判斷，倘若仍執意出席該論壇，提醒務必秉持對等、尊嚴原則，遵守兩岸條例相關規範，並注意社會觀感，切勿配合中共政治操作，淪為對台統戰樣板，應與全體台灣人民站在一起，共同維護國家主權、尊嚴及核心利益。

馬英九基金會 陸委會 對台

延伸閱讀

馬英九將赴陸出席海峽論壇 民進黨：勿配合統戰大戲

傳以對岸三會習近平誘馬英九赴海峽論壇 蕭旭岑斥假消息

馬英九將第4度訪問大陸 國台辦歡迎：兩岸交流不能斷

馬英九14日率「大九學堂」學員 參加海峽論壇和走訪河西走廊

相關新聞

馬英九將赴陸「海峽論壇」 陸委會：實屬不當且有失立場

馬英九基金會11日早上發新聞稿證實，前總統馬英九將於6月14日至27日率領「大九學堂」學員訪問大陸，出席在福建舉行的第1...

館長遊上海 粉絲沿途追！回應國台辦祝福 還有柯文哲粉絲拿書找簽名

網紅「館長」陳之漢首次訪問中國大陸，今日行程進入第2天。今早大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上回應館長訪問上海一事時，預祝...

館長遊外灘眺望東方明珠 喊話兩岸和平：自己人不打自己人

網紅「館長」陳之漢訪問上海，今日行程進入第2天。中午在知名上海小籠包餐廳用餐後，館長沿著南京路步行街一路前往外灘，遠眺彼...

大外宣再出招！大陸邀美國網紅免費遊陸10天 稱要展示「真實的中國」

為了展示「真實的中國」，大陸邀請具有影響力的美國網紅，參加今年7月、為期10天的免費訪華之旅。包括《中國青年報》在內的大...

接見法議會訪團 陸委會主委邱垂正：願與大陸有意義對話

面對大陸聲稱要重點監管我資通電軍、懲戒「台獨頑固分子」，陸委會主委邱垂正10日在接見法國國民議會友台小組訪團時說，願意與...

習近平：對53個非洲建交國 實施100%稅目產品零關稅

大陸國家主席習近平，11日向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信時表示，以中國大市場為非洲等全球南方夥伴提供新動能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。