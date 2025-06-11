馬英九將赴陸「海峽論壇」 陸委會：實屬不當且有失立場

馬英九基金會11日早上發新聞稿證實，前總統馬英九將於6月14日至27日率領「大九學堂」學員訪問大陸，出席在福建舉行的第17屆海峽論壇等活動。陸委會下午回應，呼籲馬前總統從事兩岸交流應秉持對等尊嚴，勿淪為中共對台統戰樣板，並稱馬前總統「竟配合中共政治操作」，規劃率團赴陸參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，政府對此深感遺憾與不可思議。

針對馬英九基金會，今宣布馬前總統將赴陸出席「海峽論壇」等相關活動，陸委會下午回應表示，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，早在馬前總統執政時期，為防範其統戰滲透，已律定禁止中央機關人員參加，我方亦不得配合在台舉辦分支與延伸性活動，及赴陸須遵守兩岸條例相關規定等，並延續至今。

因此，陸委會認為，現馬前總統竟配合中共政治操作，規劃率團赴陸參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，政府對此深感遺憾與不可思議，也認為不會獲得多數國人認同。

陸委會強調，當前中共加大對台複合性施壓侵擾，及持續向區域擴張威脅，北京當局更長期利用「海峽論壇」對台進行「促融、促統」與滲透、分化，本會已事先發布政策立場，提醒各界了解中共對台政治意圖。

陸委會說，馬前總統身為前任國家元首，動見觀瞻，實應體察台灣主流民意，做出符合國家整體利益的判斷，倘若仍執意出席該論壇，提醒馬前總統務必秉持對等、尊嚴原則，遵守兩岸條例相關規範，並注意社會觀感，切勿配合中共政治操作，淪為對台統戰樣板，應與全體台灣人民站在一起，共同維護國家主權、尊嚴及核心利益。

對於馬英九此訪，大陸國台辦發言人朱鳳蓮上午在國台辦例行記者會上表示，陸方歡迎馬英九先生來訪，將做好相關安排並提供必要便利，當前兩岸形勢嚴峻，但兩岸交流不能停、不能斷、不能少，歡迎廣大台灣同胞常赴大陸參訪交流。

對於今年的第17屆海峽論壇舉辦，朱鳳蓮還說，台灣有關政黨代表及工會、青年、婦女、民間信俗、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士超過7,000人將受邀參加。