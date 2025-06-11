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館長遊外灘眺望東方明珠 喊話兩岸和平：自己人不打自己人

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
網紅「館長」陳之漢訪問上海行程進入第2天。11日午後，館長沿著南京路步行街一路前往外灘，遠眺彼岸的東方明珠、陸家嘴一帶風光。（截自「館長惡名昭彰」YouTube直播）
網紅「館長」陳之漢訪問上海行程進入第2天。11日午後，館長沿著南京路步行街一路前往外灘，遠眺彼岸的東方明珠、陸家嘴一帶風光。（截自「館長惡名昭彰」YouTube直播）

網紅「館長」陳之漢訪問上海，今日行程進入第2天。中午在知名上海小籠包餐廳用餐後，館長沿著南京路步行街一路前往外灘，遠眺彼岸的東方明珠、陸家嘴一帶風光，館長接受港媒訪問時，談及上海台北雙城論壇，表示希望趕快辦，「賴政府不對話，總是要有人對話」，他並喊出希望兩岸永遠保持和平，「自己人不打自己人」。

館長下午抵達外灘後，看到彼岸陸家嘴的景色，一連發出三個「WOW」，表示「超帥！」隨後有港媒向館長提問，上海的天際線怎麼樣？館長說，他覺得很漂亮，但認為晚上會更漂亮。而上海與台北的天際線有何差別？館長說，看到目前為止，上海的建築、城市大小、基礎建設，「（台北）沒有辦法相比，差太多」。

媒體問館長，是否知道上海與台北每年都有雙城論壇，館長回應「雙城交流當然好，但有人說不好，我覺得兩岸就是要一直互相來往，為什麼不辦？每次辦雙城論壇，每次就要被汙衊。從柯文哲到現在的蔣萬安市長」，「我希望他們趕快辦，展開對話，賴政府不對話，我們自己，總是要有人對話，我也來這了。」

館長接著表示，我希望兩岸永遠保持和平，「自己人不打自己人，全世界那麼多，歐美那麼多、為什麼要往自己人K呢？又住在隔壁鄰居，本來都是同一個，看起來歷史脈絡是這樣。」語畢，館長又接著說，「可是我講這一段，今天晚上在台灣新聞就（會）開始被修理。」

媒體追問館長怕不怕？館長說，「我沒怕，怕了我就不會來，子彈都吃過了，有什麼好怕的。」

館長今天上午在徐家匯天主堂外，遇到民眾詢問「你是哪國人？」但當下沒有做出回應。館長在中午用餐期間也談到此事，他說，「這是故意來問，其實我也敢講，我剛在直播裡面就親口講，我也沒在鈍，我講了3次，你問我什麼國家，我說中華民國、中華民國、中華民國，這全世界都知道。」

館長訪問上海至今，有許多民眾特地到現場送外賣、送茅台酒給他。館長表示，上海朋友很溫暖、很有人情味，「這就是大陸人，中華文化，中國人就是這樣子。」他說，希望透過直播告訴台灣民眾，「兩岸多交流，大家就不用打仗了。打下去，對雙方都沒有好處。」

館長 上海

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