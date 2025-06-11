館長遊上海 粉絲沿途追！回應國台辦祝福 還有柯文哲粉絲拿書找簽名

網紅「館長」陳之漢首次訪問中國大陸，今日行程進入第2天。今早大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上回應館長訪問上海一事時，預祝他此行順利、順心，館長也對此作出回應，表示謝謝她。

館長首度造訪大陸，引發兩岸關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上，被問到館長到上海一事表示，「我看到陳先生昨天已經到達上海，預祝他此行順利、順心。」她也強調，「陳先生是自己和他團隊到上海旅遊」，否認館長此行是「受邀」赴陸訪問。

朱鳳蓮還說，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸進行各種新鮮優質體驗，「希望大家能善意、客觀地與兩岸朋友們分享見聞、增進了解」。

對於國台辦11日上午的祝福，館長在武康大樓周遭回應記者提問表示，「他（國台辦）不是之前就這樣講？謝謝她，謝謝她。」

館長今天上午前往徐家匯一帶，從徐家匯天主堂出發，沿途經過衡山坊，來到熱門網紅打卡景點武康大樓；下午再到外灘。儘管正值梅雨季的上海細雨濛濛，沿途仍有許多大陸、台灣民眾追著直播來到現場，與館長合照、交流。也有上海民眾現場教館長以上海話講「大家好，我愛上海！」，館長還獲讚「標準！」

在武康大樓附近，一名大陸的徐姓同學帶著前民眾黨主席柯文哲的書《柯P模式》請館長簽名。徐同學告訴記者，他非常認可柯文哲的形象與政策，雖然他現在因為被指貪汙被抓，但希望「中華民國」可以秉公辦案，不要政治辦案，也希望柯文哲可以持續成為台灣政壇的中堅力量。