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大外宣再出招！大陸邀美國網紅免費遊陸10天 稱要展示「真實的中國」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
稱為了展示「真實的中國」，大陸邀請具有影響力的美國網紅，參加今年7月、為期10天的免費訪華之旅。圖為日前訪陸、被大陸網友稱為「甲亢哥」的美國網紅「IShowSpeed」。圖／取自「IShowSpeed」YouTube
稱為了展示「真實的中國」，大陸邀請具有影響力的美國網紅，參加今年7月、為期10天的免費訪華之旅。圖為日前訪陸、被大陸網友稱為「甲亢哥」的美國網紅「IShowSpeed」。圖／取自「IShowSpeed」YouTube

為了展示「真實的中國」，大陸邀請具有影響力的美國網紅，參加今年7月、為期10天的免費訪華之旅。包括《中國青年報》在內的大陸媒體發布的招募資訊，這項名為「中國—全球青年影響者交流計畫」的活動，目的在招募至少擁有30萬粉絲的青年社交媒體影響者，與大陸內容創作者合作。

彭博報導，近幾個月來，中美兩國在地緣政治、技術和貿易等問題關係惡化，而該計畫則代表兩國為促進民間文化交流所做的努力。去年大陸國家主席習近平，曾呼籲中美大學之間開展更多交流。2023年11月，他還宣布了一項「未來5年，願邀請5萬名美國青少年來華交流學習」的計畫。

另一份專門針對北美大陸留學生的刊物「College Daily」上的帖文則明確指出，申請該赴華交流項目的人應該在Instagram、YouTube、TikTok和X等平台上活躍，並且「熱愛中國文化」、「無不良行為紀錄」。

該文呼籲大陸海外留學生認識的、有影響力的網紅申請，並表示成功的候選人，將獲得大陸的官方邀請以及當局在辦理簽證方面的特殊幫助。此行將橫跨蘇州、上海、深圳、邯鄲和北京5個城市，涵蓋大陸的電子商務中心、小紅書和比亞迪等公司總部。

該文稱，這些網紅還將參加太極拳等文化活動，並可以直播他們的長城之旅。與大陸社媒網紅合作提出創意，並讓他們的內容得到中國國家媒體的推廣也是此行的一部分。

新冠疫情後，在大陸旅行的西方網紅在社交媒體發布內容，因對大陸日常生活的「正能量」描繪，贏得大陸官媒的讚譽。今年4月，美國網紅「甲亢哥」IShowSpeed的大陸之行，引發了全球各地的粉絲們對大陸科技進步的廣泛好奇。

青年 美國 網紅

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