接見法議會訪團 陸委會主委邱垂正：願與大陸有意義對話

面對大陸聲稱要重點監管我資通電軍、懲戒「台獨頑固分子」，陸委會主委邱垂正10日在接見法國國民議會友台小組訪團時說，願意與中國大陸進行有意義的對話交流，並稱面對中共持續的對台複合式極限施壓及各類社會滲透，政府將落實「和平四大支柱行動方案」。

據陸委會11日發布的新聞稿，邱垂正10日接見法國國民議會友台小組訪團，就國際及區域情勢、境外干預、社會滲透及認知作戰等議題進行意見交流，並感謝訪團成員以具體行動，展現對台灣的堅定支持。

邱垂正說，台灣致力於維護台海的和平、穩定、繁榮，也願意與中國大陸進行有意義的對話交流，面對中共持續的對台複合式極限施壓及各類社會滲透，為兩岸關係及區域情勢帶來重大挑戰，政府將落實賴總統所揭示的「和平四大支柱行動方案」，提升社會韌性，並期盼借鏡法國在防範境外干預與社會滲透領域之相關經驗，與友盟國家深化安全合作，共同守護民主、自由、法治、人權等普世價值。

訪團團長法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）表示，做為台灣的長期友人，台灣堅守自由、民主、法治的理念，守護台灣就是守護全世界。法國在2021年壓倒性通過決議案支持台灣的國際參與，2023年通過「7年建軍法案」，以及近年持續公開表達支持台灣參與世界衛生組織（WHO），就是以實際行動深化雙邊關係，落實對台灣的支持。

據陸委會新聞稿，本訪團由帕媞斯黛率團，成員包括友台小組副主席馬堤諾（Éric Martineau），和議員聖珀（Laetitia Saint-Paul）、艾勒蒙（Marie-José Allemand）、若歐（Claudia Rouaux）。

賴清德曾表示，台灣位在第一島鏈，將積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括：強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以維持台海的和平穩定。