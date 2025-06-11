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習近平：對53個非洲建交國 實施100%稅目產品零關稅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

大陸國家主席習近平，11日向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信時表示，以中國大市場為非洲等全球南方夥伴提供新動能，中國願透過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對華出口提供更多便利。

新華社報導，習近平對會議召開表示熱烈祝賀並指出，中非合作論壇成立25年來，有力帶動中非合作蓬勃發展，成為全球南方團結合作的典範。

習近平提到，中非合作論壇成立25年來，有力帶動中非合作蓬勃發展，成為全球南方團結合作的典範。去年9月，同非洲領導人在論壇北京峰會上一致同意攜手推進「六個現代化」，共同實施「十大夥伴行動」，引領中非關係進入共築新時代全天候命運共同體新階段。

在雙方共同努力下，峰會成果落實取得一批喜人的早期收穫。中非雙方還就籌辦2026年「中非人文交流年」達成共識，相信這將為中非友好合作注入新的活力。

習近平指出，中國願同非方深入落實「十大夥伴行動」，加強綠色產業、電子商務和支付、科技、人工智慧等重點領域合作，深化安全、金融、法治等領域合作，推動中非合作高質量發展。

習近平強調，開放合作是人間正道，互利共贏是民心所向。中非攜手推進現代化，將有力促進全球南方團結合作，為世界和平與發展事業開闢更加光明的前景。

非洲 關係 習近平

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