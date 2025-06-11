【重磅快評】館長登陸全程直播是給誰看的？

網紅「館長」陳之漢十日首度前往中國大陸，宣稱想要成為「和平大使」，將利用六天五夜走訪上海及杭州多個知名景點，而且全程Youtube直播。有媒體人統計，他第一天直播觀眾一度破20萬人，「抖內」946筆、總金額約台幣25萬餘元。

於此同時，大陸國台辦發言人朱鳳蓮雖表示，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣民眾，來大陸進行各種新鮮優質體驗，包括品嚐各地特色美食，乘坐便利舒適交通工具，採購優質商品等；卻也不忘強調，館長與團隊一行，並非大陸方面邀請，且在上海期間的活動，應遵照大陸的法律，在遵法守紀的情況下進行。

檢視館長的言行，除了一路與粉絲合影，他選擇搭乘磁浮列車前往上海市區，直指是為曾扯「大陸高鐵沒靠背」的綠委王義川刻意安排的；拍攝大陸機場的廁所，指著餐廳說：「這邊的人不是茶葉蛋都吃不起嗎？怎麼還吃肉？」顯然也是針對許多綠媒、側翼仍停留在、或刻意散播「大陸廁所沒門」、生活普遍貧窮落後等認知而來。

另外還有幾個比較看似生活日常或技術性的問題，例如他對於「中國不能全程直播翻牆」問題，直言「我不就被抓了」？又如捷運安檢，認為「他們預防恐怖襲擊，沒有不好」；中國地鐵、高鐵都很便宜，政府寧願賠錢也要服務人民。

當然毫無意外的，館長的一番言論，也引起許多批判質疑，尤其是他詢問同車導遊：「你們這邊一杯奶茶多少錢？」導遊回覆「大概20元人民幣左右。」館長則驚訝回表示：「台灣一杯奶茶可以賣到800元台幣。」不少人認為是館長造謠，卻也有挺館長的網友還原其整段原話表示，館長是表達台灣有飲料店奶茶可以賣到800元，並非指均價800元。

以上種種，都說明館長此次登陸，就算不是「暴紅」級別，也堪稱是「引發熱議」。至於其原因，不外是因他昔日頻嗆舔共藝人與國民黨親中、如今卻反遭綠營側翼指是親中舔共的兩極身分；另一方面，緣於網路視頻的刻意剪輯或不明背後是否有特定立場的金主支持，也讓人對既有的網路視頻內容半信半疑。

更重要的是，歷經民進黨執政九年多來反中抗中執政思路，近期賴政府更打著國家安全的旗號，落實一系列以「賴十七條」為綱的試圖阻斷兩岸交流的政策，兩岸交流幾乎已陷死局。相信許多從未去過大陸的台灣人民更會好奇，以館長的敢講敢言、甚或動輒粗口的作風，對岸究竟能容忍他到什麼境地？或是定調他為「樣板」？

必須直言，館長此次走訪主要是大陸一二線城市，無論是城市建設、人民平均收入或是科技化程度，早已不遜甚至超越台灣；另一方面，「歸功」於密布的實體或網路監控系統，如果不是刻意，一般人也往往察覺不出來在大陸旅遊、生活會有多麼的「不自由」。如此片面、短期的觀察，仍不足以為兩岸的制度驟下優劣定論。

面對各式「先射箭再畫靶的」對岸描繪，館長說；「大家都可以去網路上看影片，不要只看民進黨。」其實無論挺館長或反館長者，都還可再大開大闔、站在更全面的角度去看待他此趟大陸行，就如同《孫子兵法》「知己知彼，百戰不殆」，就算視對岸如大敵、如冦雔，是否也有必要深入了解對岸的一切？而不是只知跟風被洗腦。