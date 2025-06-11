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張立齊曾領定居證遭註銷台灣身分 國台辦批陸委會濫用司法

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日就張立齊被註銷台灣身分，公開批評陸委會濫用司法。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日就張立齊被註銷台灣身分，公開批評陸委會濫用司法。（記者廖士鋒／攝影）

在大陸任教的民眾張立齊，日前因曾領取大陸定居證，被陸委會宣告註銷台灣身分，大陸國台辦11日對此事批評指，「陸委會的有關說辭顯露了其蠻橫霸道、恃強凌弱的真實面目，暴露出其濫用司法打壓迫害普通民眾、威脅恐嚇台灣同胞的險惡用心。」

國台辦發言人朱鳳蓮11日在記者會回應張立齊事件表示，定居證已行之有年，是發放給被批准來大陸定居落戶的台灣居民短期持有的一種臨時性、過渡性身分證件。持有定居證不等於取得大陸戶籍。持證人如未在規定時間內到大陸公安機關辦理落戶手續，則不具有大陸戶籍，其定居證也將過期失效。

朱鳳蓮強調，陸委會的有關說辭顯露了其蠻橫霸道、恃強凌弱的真實面目，暴露出其濫用司法打壓迫害普通民眾、威脅恐嚇台灣同胞的險惡用心。這種倒行逆施，嚴重損害台灣民眾正當權益，嚴重破壞兩岸人民往來和交流，已經遭到愈來愈多台灣民眾的強烈不滿和堅決反對。

依據兩岸條例9-1條規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。今年4月，陸委會在行政院公報上刊登令釋，指出該法條「按其法律立法目的、規範意旨及其整體規定之關聯意義綜合判斷，應包含持有中共居民身分證及定居證。」

張立齊去年曾領取大陸定居證，但他日前表示，自己的定居證在去年初領取的6個月後已失效，隨後陸委會對此仍回應強調行政機關函釋「應自法規生效之日起即適用」，中共所製發之證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，「均不影響當事人之行為已經違反我國法律之事實」。

陸委會 身分證 戶籍

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