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館長上午到上海徐家匯 被問「你是哪國人」、還有人要他「救救柯P」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
網紅「館長」陳之漢（右）11日上午到上海徐家匯徒步觀光並直播，沿路不少民眾前來打招呼並合照。（截自「館長惡名昭彰」YouTube直播）
網紅「館長」陳之漢（右）11日上午到上海徐家匯徒步觀光並直播，沿路不少民眾前來打招呼並合照。（截自「館長惡名昭彰」YouTube直播）

網紅「館長」陳之漢10日赴上海旅遊，並從10日晚間起直播，引發兩岸關注。11日上午館長一行人搭遊覽車到上海徐家匯，徒步觀光當地景點並直播，在路上，突然有民眾問他「陳先生你好，請問你是哪國人？」，他先是一愣，再向身旁記者表示，「有沒有...所以不只台灣，在大陸也是有這種要逼你表態。」

館長並向身邊的記者提到，「也讓大陸的朋友看看，我今天敢來就一定知道會遇到這種人，但是就這樣...請問你哪一國人，你趕快講，這個我很習慣，我無所謂。再多來一打！」

館長這趟上海之旅，今早在衡山路一帶徒步觀光時，不少人前來向他打招呼和要求合影，還有大陸民眾找他合影時跟他說，「很高興在上海見到館長，有機會，救救柯P（前民眾黨主席柯文哲）！」館長也回應他，「我們一定救，謝謝你！」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上，被問到館長到上海一事表示，預祝他此行順利、順心。也歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸進行各種新鮮優質體驗，「希望大家能善意、客觀地與兩岸朋友們分享見聞、增進了解」。

被問到館長此行是否「受邀」訪問大陸，朱鳳蓮回應，「據我了解，陳先生是自己和他團隊到上海旅遊，至於他在上海期間開展活動，應該是遵照大陸法律，在遵法守紀情況下進行。」

館長 朋友 上海

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