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陸恢復開放「海西地區」20城市到金門馬祖旅遊？國台辦回應了

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸官方曾經有海西地區20個城市到金馬澎自由行的政策，但疫情後迄今尚未恢復，目前僅有陸方福建省到金馬。圖為陸客自廈門經小三通赴金門自由行。圖／金門縣政府提供
大陸官方曾經有海西地區20個城市到金馬澎自由行的政策，但疫情後迄今尚未恢復，目前僅有陸方福建省到金馬。圖為陸客自廈門經小三通赴金門自由行。圖／金門縣政府提供

大陸方面去年開放福建民眾到馬祖金門旅遊，已有數萬民眾到金馬旅遊，不過目前尚未恢復到疫情前的海西地區20座城市，大陸國台辦對此回應表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局的干擾阻撓。大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意。

大陸國台辦11日記者會上，本報記者詢問，大陸方面去年開放福建民眾到馬祖、金門旅遊，陸方如何看待迄今旅遊狀況？目前是否有規畫進一步開放，放寬到原本的海西地區20座城市可至金馬旅遊？

國台辦發言人朱鳳蓮回應，大陸已就相關問題多次表明了立場。她強調，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，在於民進黨當局的干擾阻撓。「我們始終秉持『兩岸一家親』理念，為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意。」

朱鳳蓮稱，「民進黨當局應儘早撤除對兩岸人員往來、交流合作設置的種種障礙，為兩岸旅遊交流合作創造條件。」

公開資料顯示，疫情前到金門馬祖旅遊的方案，大陸曾實施海西地區20城市到金馬澎自由行的政策，這20個城市包括：福建省9個，分別為福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、莆田、三明、南平、寧德；浙江省3個，分別為溫州、麗水、衢州；江西省4個，分別為撫州、上饒、鷹潭、贛州；廣東省4個，分別為梅州、潮州、汕頭、揭陽。

而對疫情後兩岸旅遊恢復問題，大陸文旅部今年1月宣布開放福建、上海團客到台灣本島，但我方政府要求一定要先經過兩岸旅遊小兩會磋商，也據此禁止踩線團入境，迄今仍然沒有任何進展。

而在金馬部分，大陸文旅部去年4月底宣布，將開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊。去年8月22日，大陸福建省公安廳出入境管理局公布恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽注。隨後，自去年9月27日起，恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴金門旅遊簽注申請。

國台辦曾公布，截至去年12月底，赴馬祖旅遊團組193人次，個人旅遊885人次；赴金門旅遊團組2,834人次，個人旅遊3萬9,751人次。另據我方移民署統計，今年截至4月，小三通進入金馬的大陸旅客有6萬746人次。

值得一提的是，大陸方面發布的簽注，是僅限到金門、馬祖；我方發放的入境證件則是可到金馬澎。大陸社群平台「小紅書」，也有旅客討論到澎湖旅遊的可能性。

馬祖 金門 福建

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