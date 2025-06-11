再對沈伯洋關聯企業懲戒？國台辦：台獨若誤判形勢 會付出更慘痛代價

民進黨立委沈伯洋先前被大陸點名為「台獨頑固分子」，且其父親的企業也被大陸制裁。對此，大陸國台辦發言人11日再度談及「沈伯洋之流」時，批評他為了追逐個人利益，不惜損害廣大台灣同胞的利益福祉，「卑鄙無恥」。

國台辦日前宣布對台獨頑固分子沈伯洋關聯企業予以懲戒。沈伯洋回應家裡是貿易商，自從被列為台獨頑固分子後，生意就少了一半。他指這種懲處最終犧牲的是大陸自己的生產利益。對此大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，對於涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的台獨頑固分子及其關聯企業，「我們絕不容忍、絕不姑息，必須依法嚴懲。」

她強調，大陸懲戒台獨頑固分子沈伯洋之父沈土城擔任負責人的兆億有限公司，「展現了我們絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸謀利的嚴正立場，也以事實表明，搞台獨害人害己，絕不可能逍遙法外。」

另對有媒體披露，除沈伯洋外，鄭麗君、柯建銘、張宏陸、黃捷、顧立雄、何志偉等民進黨政治人物家族都在賺大陸錢，朱鳳蓮說，沈伯洋之流大肆煽動「反中」、鼓吹「台獨」，純粹是為了謀取個人私利。為了追逐個人利益不惜損害廣大台灣同胞的利益福祉，「卑鄙無恥」。她重申「我們絕不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨分裂活動。」

而國台辦宣布對沈伯洋關聯企業予以懲戒，後續會否有進一步的措施，具體為何？朱鳳蓮則說，「依法對台獨頑固分子沈伯洋及其關聯企業實施懲戒，是對『台獨』勢力謀『獨』挑釁的有力懲戒和堅決打擊」，「如果『台獨』分子誤判形勢、一意孤行，只會付出更慘痛的代價。」

另對民進黨政府準備推動修改中正路路名，陸媒提問這被認為是「去中國化」，朱鳳蓮回應，民進黨當局施政無能，搞「去中國化」、「漸進台獨」卻花樣百出、伎倆不斷，充分暴露其謀獨本性、為謀政治私利無所不用其極。她稱，「台獨是絕路，改路名不如改『道路』，放棄台獨才有出路。」