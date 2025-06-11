解讀川習通話涉台內容...陸國台辦「這麼回應」

大陸國家主席習近平與美國總統川普5日通話，據大陸官媒，針對台灣議題，習近平喊話川普「避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，大陸國台辦11日對此進一步解讀稱，敦促美方恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定，「不讓極少數『台獨』分裂分子破壞中美關係大局的陰謀詭計得逞」。

據新華社5日晚間報導，習近平在通話中喊話川普「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上對此進一步闡釋指出，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，她表示「習近平總書記的重要講話，闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供了根本遵循。」

朱鳳蓮還提到，民進黨當局及台獨分裂勢力頑固堅持台獨立場，不斷「以武謀獨」、「倚外謀獨」，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，是台海和平穩定的禍根亂源。大陸堅決反對台獨分裂和外來干涉，將堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定不移推進國家統一、民族復興。

她指出，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，將不支持台獨的承諾落到實處，不向台獨分裂勢力發出錯誤信號，「不讓極少數台獨分裂分子破壞中美關係大局的陰謀詭計得逞。」

另外，近日新加坡外長維文在美國智庫哈德遜研究所發表演講時表示，台海衝突「並非不可避免」，「沒有哪個東南亞國家願意成為代理人戰場」，朱鳳蓮對此評論，有關言論反映了地區國家對美國為維護自身霸權在亞太地區煽風點火的擔憂，表明了不願成為「代理人戰場」的鮮明態度。

而美國副總統范斯日前稱，未來美國將不會再打無意義的戰爭，捲入無止境的衝突，有分析認為萬斯的講話推翻台獨理論基礎，若台海發生衝突，可以確定美國不會救台灣。對此朱鳳蓮回應，「民進黨當局費盡心機編造的美國『挺台』謊言已經不攻自破。越來越多台灣民眾認識到，美國奉行的永遠是『美國利益優先』，認識到台灣不過是美國遏制大陸的『棋子』，認識到外人靠不住、台獨是絕路。

此外，美國退役美軍少將蒙哥馬利日前稱約有500名美軍人員在台活動，超過美方此前披露數字十倍。他還倡議增加到1,000人，朱鳳蓮對此回應，「我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，不要企圖在台灣問題上越線、玩火。民進黨當局應停止『倚外謀獨』的伎倆，放棄『以武謀獨』的幻想。」

另一方面，美國國防部長赫塞斯在第22屆香格里拉對話會上稱，大陸對台灣的威脅可能迫在眉睫，如果大陸企圖占領台灣，將帶來毀滅性後果。對此，朱鳳蓮回應，美方一些人不斷炒作所謂「中國威脅論」，渲染台海緊張，是在為干涉台灣問題找藉口，服務美國自身政治利益，「我們對此堅決反對」。她要求美方停止在台海地區拱火澆油。