館長訪上海是陸方邀請？國台辦發言人：是他和團隊到上海旅遊

網紅「館長」（陳之漢）10日抵達上海訪問，晚間直播曾高達近30萬人次觀看，受到不少關注，而對於這趟訪問，大陸國台辦表示，預祝他此行順利、順心，且強調任何能夠增進兩岸民眾交流了解的事，相信兩岸民眾都會支持和歡迎。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上，回應提問時表示，看到陳先生昨天已經到達上海，預祝他此行順利、順心。朱鳳蓮指出，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸進行各種新鮮優質體驗，包括品嘗各地特色美食，乘坐便利舒適交通工具，採購優質商品等。「希望大家能善意、客觀地與兩岸朋友們分享見聞、增進了解」。

她也強調的是，「任何能夠增進兩岸民眾交流了解的事，相信兩岸民眾都會支持和歡迎。反之，蓄意干擾阻礙兩岸民眾交流了解、挑撥相互關係、破壞彼此互信的行為，只會遭到兩岸民眾的反對和譴責」。

隨後台灣媒體提問，輿論關心館長是不是「受邀」訪問大陸，館長此行是應大陸邀請？他在全程開直播可能有安全疑慮、是否合法合規？朱鳳蓮對此回應，「據我了解，陳先生是自己和他團隊到上海旅遊，至於他在上海期間開展活動，應該是遵照大陸法律，在遵法守紀情況下進行。」