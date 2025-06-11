媒體稱王滬寧轉達習近平指令給台媒 陸國台辦：惡意造謠

日前《上報》報導引述未具名消息來源稱，中共政治局常委兼政協主席王滬寧在北京舉行的兩岸文化峰會、兩岸媒體峰會期間，在一場會議向台媒發布中共總書記習近平指令等，引起關注。對此大陸國台辦11日公開駁斥，相關報導「完全是無中生有、惡意造謠」。

港媒11日在記者會上詢問，近日台灣某媒體報導稱，大陸方面在第2屆海峽兩岸中華文化峰會開幕前，安排部分媒體高層閉門會議，提出對台宣傳工作要求，並要求參會台媒返台後針對明年九合一選舉協助展開情報蒐集。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮評論指出，「相關報導完全是無中生有、惡意造謠」。

她批評，民進黨當局出於「謀獨政治私利」，慣於指使特定媒體和豢養的網軍對台灣民眾進行認知欺詐，企圖通過攻擊抹黑大陸阻撓破壞兩岸交流合作，煽動「反中抗中」，大搞「綠色獨裁、恐怖政治」，嚴重侵害台灣民眾自身利益。

朱鳳蓮指，「島內綠媒」的造謠抹黑，嚇唬不了致力維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展的廣大台灣同胞，阻擋不了兩岸交流往來的大勢。「民進黨當局的拙劣伎倆，也欺騙不了廣大台灣同胞，更阻擋不了兩岸關係向前發展的方向和步伐。」