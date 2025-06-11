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出席第13屆中英政黨對話 劉建超：增進相互理解與信任

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央對外聯絡部部長劉建超一行，在英國倫敦出席第13屆中英政黨對話（前排右4）。中共中央對外聯絡部官網
中共中央對外聯絡部部長劉建超一行，在英國倫敦出席第13屆中英政黨對話（前排右4）。中共中央對外聯絡部官網

中共中央對外聯絡部部長劉建超一行，日前在英國倫敦出席第13屆中英政黨對話時表示，雙方要充分發揮中英政黨對話等機制作用，加強溝通對話，增進相互理解與信任，拓展各領域務實合作，密切人文交流，共同維護以聯合國為核心的國際秩序，促進世界和平發展。

新華社報導，劉建超分別同英國外交發展大臣拉米，工黨前領袖、前首相布萊爾等會見交流。雙方表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，在全球性挑戰日益增多的形勢下，健康穩定的中英關係符合兩國和世界利益。

劉建超指出，今年以來，兩國各領域交往恢復、機制性對話重啟，雙邊關係呈現改善向好勢頭。當前百年變局加速演進，中英都是自由貿易的宣導者、踐行者，都堅持多邊主義，應加強多邊協作。中方感謝英方為中美經貿磋商提供便利。

拉米表示，今年以來，英中雙方先後舉行經濟財金對話、戰略對話、能源對話，對英中關係的發展勢頭非常滿意。英方致力於同中方一道，在相互尊重基礎上，發展長期穩定、連貫、有力的英中關係。雙方應抓住機遇，加強各領域合作。英方堅持自由貿易，很高興為中美經貿會談提供支持，希望雙方會談取得成功。

劉建超讚賞布萊爾長期以來為中英關係發展所作貢獻，稱中國共產黨願同包括工黨在內的英國各政黨一道，用好中英政黨對話機制，加強政治對話，增進相互了解和理解。

布萊爾表示，工黨去年再次執政以來，英中關係呈現改善勢頭，雙方應乘勢而上，實質性推進經貿、投資等領域合作。當前國際局勢動盪複雜，英中雙方應加強多邊協作，共同應對氣候變化、大規模傳染性疾病等挑戰。大陸人工智慧領域取得重大進展，引起全球關注。英國應思考如何推動技術應用，助力各國發展。英中雙方可在這一領域加強合作。

關係 英國 經貿

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