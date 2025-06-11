搜尋量突爆增！香港禁台灣手遊「逆統戰：烽火」稱「涉宣揚台獨港獨」

香港警方國安處10日公布，台灣手機遊戲「逆統戰：烽火」涉宣揚台獨港獨、鼓吹武裝革命等主張，提醒香港市民切勿下載或資助該App，否則觸犯《國家安全法》。

該手遊由「台灣境外戰略溝通工作小組」（ESC）開發。11日在Google Play Store則未見「逆」手遊，10日晚間在蘋果App Store中仍可下載「逆」。「逆」臉書粉絲專頁10日晚間發文回應：「謝丞相借箭」。有香港網友上傳截圖顯示，港警發布禁令後，「逆統戰」搜尋量直線爆增。

香港明報報導，港警指出，已根據「港區國安法第43條實施細則」附表4，就「逆」的電子信息作禁制行動。過去據報警方國安處曾以上述實施細則附表4中的權力，封鎖或要求境外網站刪除信息，這次則是警方首次主動公布使用附表4權力。保安局及警方無進一步透露涉及什麼禁制行動。

根據「逆」網站提及，玩家可選擇領導「革命陣營」或「保衛共產黨政權的紅軍」等，其中香港陣營容許玩家選擇領導「香港臨時政府」。

港警曾據報上述附表4封鎖「香港編年史」，以及要求位於英國的「香港監察」刪除網頁內容。根據附表4第5條，當局可要求電子平台、主機服務商或網路服務供應商移除或限制信息；根據第10條，若無遵從，經公訴可監禁1年或罰款10萬港元。

香港獨立媒體ReNews報導，港警方高調開火，「逆」立即廣受關注，成為香港地區Google目前最熱門的搜尋字詞，在App Store「逆」下載量急增，在冒險類免費遊戲中排第4。