習近平女兒首露面外交活動 陪同宴請白俄總統

中國大陸國家主席習近平六月四日在中南海會見到訪的白俄羅斯總統盧卡申科。白俄羅斯第一副總理斯諾普科夫近日透露，在習近平為盧卡申科安排的家庭晚宴中，習近平與彭麗媛的獨生女習明澤也陪同出席。

白俄羅斯通訊社（白通社）九日報導，斯諾普科夫在白俄羅斯電視台節目中分享盧卡申科與習近平日前會晤細節。斯諾普科夫特別引用習近平在會晤非公開部分所說的話：「我的朋友，您和我關係特殊，所以今天我們將舉行一次家庭晚宴。歷史上，我的女兒將第一次以這樣的方式與一位外國領導人共進晚餐。」

網上訊息顯示，習明澤一九九二年出生，現年卅三歲。據悉，習明澤曾於二○一○年五月至二○一四年以化名前往美國哈佛大學就讀。在首次陪同習近平出席為盧卡申科安排的家宴後，習明澤未來會否扮演更多角色受關注。白通社指出，除習明澤，習近平的夫人彭麗媛也在場。

在六月四日會見盧卡申科前，習近平曾長達兩周未公開露面。而習近平當天選在中南海，而非釣魚台國賓館或人民大會堂會見盧卡申科，也一度引發外界揣測。

白通社六月四日發自北京的報導稱，「此次會晤首次在中國領導人的官邸—中南海舉行。這體現了兩國元首之間的特殊情誼和友誼」。盧卡申科並告訴白俄羅斯媒體，「這是一次小圈子裡的家庭聚會。既不是正式的，也不是工作上的，而是家庭聚會」。

根據白通社發布的照片顯示，習近平會見盧卡申科的地點應是中南海豐澤園的純一齋。白通社報導，習近平告訴盧卡申科：「我的辦公室就在隔壁。這是我第一次在這裡接待您。」這顯示習近平可能已遷至豐澤園內辦公。

習近平六月六日在中南海接受班禪額爾德尼．確吉傑布拜見，從新聞畫面看，地點也是在純一齋。

二○一四年十一月十一日，習近平曾在中南海瀛台會見時任美國總統歐巴馬。二○二四年五月十六日晚，習近平又在中南海與俄羅斯總統普亭舉行小範圍會晤。