快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

聽新聞
0:00 / 0:00

不針對特定國家 陸海軍：遼寧艦、山東艦編隊赴西太平洋等海域訓練

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日方近日通報稱，共軍兩艘航空母艦近日被發現首次同時在太平洋海域活動，且航越第二島鏈。共軍10日傍晚17時32分發出新聞稿表示，遼寧艦、山東艦航母編隊近日赴西太平洋等海域進行訓練，這是依照年度計畫所安排的例行訓練，不針對特定國家和目標，符國際法。圖／中共解放軍新聞傳播中心微信公眾號
日方近日通報稱，共軍兩艘航空母艦近日被發現首次同時在太平洋海域活動，且航越第二島鏈。共軍10日傍晚17時32分發出新聞稿表示，遼寧艦、山東艦航母編隊近日赴西太平洋等海域進行訓練，這是依照年度計畫所安排的例行訓練，不針對特定國家和目標，符國際法。圖／中共解放軍新聞傳播中心微信公眾號

日方近日通報稱，共軍兩艘航空母艦近日被發現首次同時在太平洋海域活動，且航越第二島鏈。共軍10日傍晚17時32分發出新聞稿表示，遼寧艦山東艦航母編隊近日赴西太平洋等海域進行訓練，這是依照年度計畫所安排的例行訓練，不針對特定國家和目標，符國際法。

中共解放軍新聞傳播中心微信公眾號「中國軍號」指出，中國海軍新聞發言人王學猛海軍表示，日前，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域進行訓練，檢驗部隊遠海防衛及聯合作戰能力。這是根據年度計畫組織的例行訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

大陸外交部發言人林劍稍早在下午的例行記者會上表示，「我昨天已經回答了相關的問題。」他並重申，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。

日本共同社指出，日本防衛省統合幕僚監部9日發出消息稱，中國海軍的首艘國產航艦「山東艦」當日在沖之鳥島（東京都）近海的太平洋海域航行並實施艦載機起降。另，「遼寧艦」也於7日以後在日本最東端島嶼的南鳥島（東京都）西南海域航行。兩艘航艦「首次」在太平洋同時活動，日本防衛省認為，中方旨在強化遠海作戰能力，警惕中方迅速擴大活動範圍。

港媒明報指出，包括「唐山」號、「無錫」號導彈驅逐艦，呼倫湖號綜合補給艦在內的遼寧艦編隊，7日在南鳥島西南約300公里的海域航行，8日出現在硫磺島東南約400公里處。日本海上自衛隊派遣「羽黑」號驅逐艦實施警戒監視與情報收集。這是外國首次確認並公布中國航母艦隊越過「第二島鏈」展開活動。

日本官房長官林芳正於9日的記者會中表示，日方已就遼寧號的行動向中方提出「適當了解情況」。

中國海軍新聞發言人王學猛海軍10日稱，日前，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域進行訓練，檢驗部隊遠海防衛及聯合作戰能力，強調不針對特定國家和目標。圖／中共解放軍新聞傳播中心微信公眾號
中國海軍新聞發言人王學猛海軍10日稱，日前，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域進行訓練，檢驗部隊遠海防衛及聯合作戰能力，強調不針對特定國家和目標。圖／中共解放軍新聞傳播中心微信公眾號

遼寧艦 海軍 林芳正 日本 山東艦

延伸閱讀

共軍2航艦首度同時太平洋現蹤 陸外交部盼日方理性看待

陸航艦群首度突破第二島鏈 分析：陸艦神出鬼沒擺脫日監控

遼寧艦在日本附近海域活動 陸外交部稱符合國際法規

日本軍方首次通報 遼寧艦編隊駛入日西南經濟水域

相關新聞

共軍2航艦首度同時太平洋現蹤 陸外交部盼日方理性看待

大陸不停擴大海上軍事範圍，日方近日稱，共軍兩艘航空母艦近日被發現首次同時在太平洋海域活動，且航越第二島鏈。大陸外交部10...

習明澤陪同習近平出席外事活動 未來角色受關注

白俄羅斯總統盧卡申科本月2日至4日訪問中國大陸，大陸國家主席習近平6月4日上午在中南海會見盧卡申科。白俄羅斯第一副總理斯...

陸航艦群首度突破第二島鏈 分析：陸艦神出鬼沒擺脫日監控

大陸持續擴大其海上軍力範圍，日本防衛省近日通報稱，共軍航艦於上周末深入太平洋活動，航越第二島鏈，日艦高度警戒。陸媒分析，...

不針對特定國家 陸海軍：遼寧艦、山東艦編隊赴西太平洋等海域訓練

日方近日通報稱，共軍兩艘航空母艦近日被發現首次同時在太平洋海域活動，且航越第二島鏈。共軍10日傍晚17時32分發出新聞稿...

南非國防軍司令訪陸會董軍稱：堅定奉行「一中國原則」

大陸國防部長董軍在打破過往慣例缺席香格里拉對話後，10日在北京會見到訪的南非國防軍司令馬普赫萬亞。董軍表示，中方願同南非...

何立峰赴英磋商 新華社先嗆：中美貿易不平衡是偽命題

中國國務院副總理何立峰9日與美方在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。官媒新華社發表題為「中美貿易『不平衡』是個偽命題」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。