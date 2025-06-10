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共軍2航艦首度同時太平洋現蹤 陸外交部盼日方理性看待

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸不停擴大海上軍事範圍，近日，日方稱，共軍兩艘航空母艦近日被發現首次同時在太平洋海域活動，且航越第二島鏈。大陸外交部10日再次表示，共軍在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。圖為遼寧艦資料照。圖／中新社資料照
大陸不停擴大海上軍事範圍，近日，日方稱，共軍兩艘航空母艦近日被發現首次同時在太平洋海域活動，且航越第二島鏈。大陸外交部10日再次表示，共軍在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。圖為遼寧艦資料照。圖／中新社資料照

大陸不停擴大海上軍事範圍，日方近日稱，共軍兩艘航空母艦近日被發現首次同時在太平洋海域活動，且航越第二島鏈。大陸外交部10日再次表示，共軍在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。

在6月10日大陸外交部例行記者會上，針對法新社提問，日本防衛省表示，中國兩艘航空母艦被發現首次同時在太平洋海域活動。中方能否提供更多訊息，對此有何回應？

大陸外交部發言人林劍表示，「我昨天已經回答了相關的問題。」他並重申，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。

日本共同社指出，日本防衛省統合幕僚監部9日發出消息稱，中國海軍的首艘國產航艦「山東艦」當日在沖之鳥島（東京都）近海的太平洋海域航行並實施艦載機起降。另，「遼寧艦」也於7日以後在日本最東端島嶼的南鳥島（東京都）西南海域航行。兩艘航艦「首次」在太平洋同時活動，日本防衛省認為，中方旨在強化遠海作戰能力，警惕中方迅速擴大活動範圍。

港媒明報指出，包括「唐山」號、「無錫」號導彈驅逐艦，呼倫湖號綜合補給艦在內的遼寧艦編隊，7日在南鳥島西南約300公里的海域航行，8日出現在硫磺島東南約400公里處。日本海上自衛隊派遣「羽黑」號驅逐艦實施警戒監視與情報收集。這是外國首次確認並公布中國航母艦隊越過「第二島鏈」展開活動。

日本官房長官林芳正於9日的記者會中表示，日方已就遼寧號的行動向中方提出「適當了解情況」。而大陸外交部9日則回應稱，「中國軍艦在相關海域的行動完全符合國際法」。

遼寧艦 軍艦 記者會 林芳正 日本 外交部

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