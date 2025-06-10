南非國防軍司令訪陸會董軍稱：堅定奉行「一中國原則」

大陸國防部長董軍在打破過往慣例缺席香格里拉對話後，10日在北京會見到訪的南非國防軍司令馬普赫萬亞。董軍表示，中方願同南非一道實踐真正的多邊主義，共同反對霸權霸凌、強權政治、分裂對抗。而馬普赫萬亞則說，南非高度珍視南中關係，堅定奉行「一個中國原則」，願與中方一道，不斷提升兩軍合作水準。

據大陸國防部微博「國防部發布」消息，董軍在與馬普赫萬亞會晤時說，中南傳統友好歷久彌堅，在國際風雲考驗中鑄就了「同志加兄弟」的特殊情誼。近年來，在兩國元首的戰略引領下，兩軍各領域合作蓬勃發展。中方願同南非一道實踐真正的多邊主義，共同反對霸權霸凌、強權政治、分裂對抗。

董軍續稱，雙方應密切交流互動，加強策略溝通，優化合作機制，拓展務實合作，推動兩軍關係向更深、更廣領域延伸，為建構高水平中南命運共同體貢獻更多力量。

在大陸外交部新聞稿中，馬普赫萬亞首先感謝中國軍隊長期以來為南非國防軍提供的大力支持與協助。他並說，南非高度珍視南中關係，堅定奉行「一個中國原則」。南中兩軍長期友好，是真誠的朋友和夥伴。

馬普赫萬亞還指，南非願與中方一道，持續加強在聯演聯訓、軍事教育、人員訓練、海上安全等領域務實合作，不斷提升兩軍合作水準。

此前，英國金融時報報導，香格里拉對話會在5月30日至6月1日於新加坡登場。報導指，由於美中防長已超過10年未能互訪，因此該會議已成為美中兩國國防部長主要會晤的平台。不過，知情人士透露，大陸已向新加坡方面傳達，董軍將不會出席由英國智庫國際戰略研究所（IISS）主辦的香格里拉對話會。

金融時報認為，這將是一個「不同尋常」的缺席，因為大陸多年來一直參與這場會議。