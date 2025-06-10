香港餐廳經營加入國安條款 違反將被取消牌照

香港規範經營餐廳的法律條文已加入國家安全條款，今後經營者若有違反國安的行為，可能會被取消經營牌照。

行政長官李家超今天出席決策高層會議前會晤記者，他在回答相關問題時表示，食物環境衛生署在新發給或延續經營牌照時，加入了維護國家安全條例，以防範和制止不利國家安全的行為。

他說，香港作為中國的特區，市民有義務維護國家安全，行政機關也有責任維護國家安全，並指法律賦予了食環署職權，而食環署人員在行使其職權並作任何決定時，應該把國家安全視為最重要的元素。

2019年初香港爆發「反送中」運動之後，整個社會因為市民立場不同而出現撕裂，不少餐廳、食店表明支持這場運動，被外界稱為「黃店」，一些運動領袖也因此提出「黃色經濟」，呼籲支持者只光顧「黃店」。