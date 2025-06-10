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中美倫敦談判 陸官媒分析美方三名官員如何分工

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中美倫敦首場經貿磋商會議上美國派出財政部長貝森特、貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克等人出席。大陸央視旗下帳號「玉淵譚天」10日刊文解讀三人分工指，美國財政部總體統籌，美國商務部聚焦產業，美國貿易代表辦公室則主打談判技術條款。（新華社）
中美倫敦首場經貿磋商會議上美國派出財政部長貝森特、貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克等人出席。大陸央視旗下帳號「玉淵譚天」10日刊文解讀三人分工指，美國財政部總體統籌，美國商務部聚焦產業，美國貿易代表辦公室則主打談判技術條款。（新華社）

中美倫敦經貿磋商會議上，美國派出財政部長貝森特、貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克等人出席。大陸官媒央視旗下帳號《玉淵譚天》10日刊文解讀指，這三人在此次會談上各有職責，美國財政部總體統籌，美國商務部聚焦產業，美國貿易代表辦公室（USTR）則主打談判技術條款。

玉淵譚天10日發出題為「這次談判美方為何來了這三個人」的文章指出，具體從美方代表團的分工來看，美國財政部長貝森特負責宏觀經濟和金融問題，是川普政府關稅戰略執行的關鍵人物，本身有統籌協調的作用，牽頭負責與多國的談判。

今年2月，美國對大陸加徵所謂「芬太尼」關稅後，中美經貿中方牽頭人就曾「應約」和貝森特舉行過一次視訊通話，中方當時在通話中表達了嚴正關切。

玉淵譚天表示，在中美整個經貿領域，雙方能談的議題很多，除雙方的關切事項，還包括兩國宏觀經濟溝通協調、金融政策、共同應對全球性挑戰等。貝森特也對這些主題很感興趣，作為前對沖基金經理，貝森特一直面臨來自金融市場的壓力，被要求就關稅做出澄清，以減少對美國經濟的衝擊。

玉淵譚天稱，美國經濟當前至少有三痛點，分別是宏觀經濟增速放緩、製造業受影響以及貿易放緩。面對這些不確定性，貝森特亟需給美國傳遞確定性。

至於盧特尼克則相對更聚焦於產業層面，例如各行業的出口、進口、市場准入等問題。針對關稅議題，盧特尼克作為川普政府關稅計畫的制定者之一，他曾表示，無論達成何種貿易協議，每個國家都將繼續支付美國徵收的至少10%的全球基準關稅。

玉淵譚天指，就出口管制議題，美國商務部本身是負責產業和出口管制的。根據彭博報導，盧特尼克此番加入新一輪會談，可能顯示美國願意重新考慮一些或阻礙中國長期發展目標的技術限制。盧特尼克的加入也代表中方有權繼續就美方實施的出口管制這一問題提意見、要解釋、要回應。

另，葛里爾主要管轄范圍是關稅，更像是美方處理各類貿易談判的「專業談判官」。他領導的美國貿易代表辦公室（USTR）過去主導過301調查，是2018年中美貿易戰開打的直接操作方。包括301調查、技術轉讓、知識產權爭端、貿易壁壘調查這些，基本都在他職責范圍。

玉淵譚天最後提到，此前，中方就已明確表態：美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。無論美方來了誰，都應清楚理解，中方有誠意，同時也有原則。

貝森特 美方 美國

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