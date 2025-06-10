陸打「稀土牌」 日企商會促陸商務部加快稀土出口審批

大陸持續藉著在稀土與高性能稀土磁鐵加工領域的性壟斷地位，進一步管制稀土出口，全球多產業供應鏈均受影響。在中國日本商會近日呼籲，大陸商務部加快審批稀土的出口。

據日本共同社報導，由在大陸的日本企業企組成的中國日本商會6月9日表示，已向大陸商務部提出請求，加快審批被列入管制的稀土出口。中方管制政策已對日企產品造成影響，希望尋求改善。中國日本商會指出，他們在5月28日提出上述請求。該商會希望加強與負責出口管理事務的政府部門協調、加快審批，以及開展支援日企的對話。

據了解，大陸商務部據稱對此積極回應，已批准部分出口。中國日本商會強調，此次管制將影響在大陸日企的穩定生產，因此今後將繼續呼籲中方進一步鬆綁管制。

路透此前報導，川普與大陸國家主席習近平5日通話後，在白宮表示兩人「理清一些問題，主要涉及稀土、磁鐵及其他一些領域」，但他未透露習近平是否承諾加快批准稀土、磁鐵出口許可證。業內高層及分析人士認為，盡管中國有跡象表明將批准更多關鍵稀土的出口，但不會廢除出口許可證制度，而這個制度本來就是美國的做法，現在只是「以彼之道還施彼身」。

此前，大陸官媒新華社9日發表文章強調，新規合理合法，是行全球慣例，盡大國之責，並指稀土具有「軍民兩用」屬性，也在先進戰機、核設施等尖端軍事裝備中扮演著不可或缺的角色，對其進行出口管制，是國際通行做法。同時，中國稀土產業曾陷入粗放式發展的困局，寶貴的戰略資源以「白菜價」流失，非法開採與生態破壞相伴而生。美方若將此曲解為短期博弈的「籌碼」，實則是矮化中國政策的戰略高度。

新華社強調，中國的目標是「規範出口」而非「禁止出口」。面對歐盟等方面提出的關切和建議，王文濤明確表示願意對符合條件的申請建立「綠色通道」，加快審批。新華社並呼籲美方理解中方新規，通過坦誠對話與合作解決稀土出口問題。對此，星島日報10日刊出「中國觀察」文章認為，上述文章「言下之意，美方只要『坦誠對話與合作』，『綠色通道』也會有的」。

另，大陸商務部新聞發言人上7日曾發出答記者問新聞稿指，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。強調中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。中國願就此進一步加強與相關國家出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。