陸航艦群首度突破第二島鏈 分析：陸艦神出鬼沒擺脫日監控

大陸持續擴大其海上軍力範圍，日本防衛省近日通報稱，共軍航艦於上周末深入太平洋活動，航越第二島鏈，日艦高度警戒。陸媒分析，中國海軍艦艇編隊時而分頭行動，時而匯聚在一起，這種「神出鬼沒」，離不開其對相關海域動態的清晰掌握，是如今中國航艦能闖出第二島鏈的關鍵。

日本共同社指，日本防衛省統合幕僚監部9日發出消息稱，中國海軍的首艘國產航艦「山東艦」當日在沖之鳥島（東京都）近海的太平洋海域航行並實施艦載機起降。另，「遼寧艦」也於7日以後在日本最東端島嶼的南鳥島（東京都）西南海域航行。兩艘航母「首次」在太平洋同時活動，日本防衛省認為，中方旨在強化遠海作戰能力，警惕中方迅速擴大活動範圍。

港媒明報指出，包括「唐山」號、「無錫」號導彈驅逐艦，呼倫湖號綜合補給艦在內的遼寧艦編隊，7日在南鳥島西南約300公里的海域航行，8日出現在硫磺島東南約400公里處。日本海上自衛隊派遣「羽黑」號驅逐艦實施警戒監視與情報收集。這是外國首次確認並公布中國航母艦隊越過「第二島鏈」展開活動。

路透評論，中國航母往太平洋方向進行了最深入的遠航，是中國海軍能力的最新體現。共同社則稱，中國似乎是為了確立「制海權」，加強了在由日本伊豆諸島和美國關島等構成的「第二島鏈」周邊的活動，從而制約美方。

陸媒「觀察者網」旗下欄目「風聞社區」10日指，幾天前已曾猜測，遼寧艦編隊罕見出現在菲律賓海後，可能會靠近關島，或南下澳洲。但讓所有人都沒有想到的是，它在擺脫日本自衛隊的監控後，突現在日本偏遠的南鳥島附近，使日本驚呼「中國航艦首次突破第二島鏈」。

文章稱，日本的追蹤記錄顯示，5月30日，遼寧艦編隊已位於菲律賓海東部，並持續向南，「這項行動標誌著遼寧艦航空母艦在部署中航行到西太平洋的最遠距離」。而此後日本防衛省不再公布遼寧艦行蹤，顯然該航艦已脫離自衛隊追蹤範圍。

文章表示，遼寧艦和山東艦此前雖都曾試圖突破第二島鏈，但只是從西北或東北方向靠近關島，距離關島最近時尚有400至500公里，當時美海軍甚至猜測中國航艦或是在對關島基地演練突襲戰術，但不論如何此次遼寧艦卻直接現身第二島鏈東部，象徵已完成突破第二島鏈「壯舉」。

此外，文章稱，更讓美國感到焦慮的是，日本防衛省公布的消息指，8日遼寧艦又出現在硫磺島附近，且編隊還有所壯大。這樣的遼寧艦編隊可說是超編的航艦打擊群，足以支撐在太平洋執行更長時間的航行。

文章最後強調，此次遼寧艦之所有能讓日美兩國措手不及，很大程度上是利用多支艦隊同時出海，讓日美海上監控力量顧此失彼。「中國海軍艦艇編隊時而分頭行動，時而匯聚在一起，這種海上艦隊的神出鬼沒，離不開其對相關海域動態的清晰掌握，是如今中國海軍闖出第二島鏈的關鍵。」這不僅是單純的航行訓練，而是場有戰略意圖的長程航行與演習，證明中國海軍已具更機動、更隱蔽的行動能力。