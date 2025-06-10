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習近平與韓國總統李在明通電話

聯合報／ 大陸中心／即時報導
韓國總統李在明就任不到一周，大陸國家主席習近平即於今日上午與其通電話。圖為李在明6月4日宣誓就職後，與夫人在首爾的國會議事堂門外向支持者致意。（新華社）
韓國總統李在明就任不到一周，大陸國家主席習近平即於今日上午與其通電話。圖為李在明6月4日宣誓就職後，與夫人在首爾的國會議事堂門外向支持者致意。（新華社）

據新華社10日11時許發布的新聞快訊，大陸國家主席習近平與韓國總統李在明通電話，但報導未提及兩人通話內容。

李在明6月4日上午11時許在國會正式宣誓就職後，習近平隨即致電李在明，祝賀他當選韓國總統。

據新華社報導，習近平當時指出，中韓互為重要近鄰和合作伙伴。建交33年來，雙方超越意識形態和社會制度差異，攜手並進、相互成就，實現兩國關係平穩健康發展，不僅增進了兩國人民福祉，也為促進地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

習近平並強調，他高度重視中韓關係發展。當前，世界百年變局加速演進，國際和地區形勢中的不確定因素增多。作為全球和地區重要國家，中方願同韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作伙伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。

關係 習近平 李在明

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