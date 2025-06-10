中美倫敦談判登場 港媒：若坦誠對話稀土綠色通道可期

中美官員當地時間9日起在倫敦舉行經濟會談，香港星島日報今日刊出「中國觀察」文章表示，若中美雙方能坦誠對話，稀土「綠色通道」可以期待。中美元首此前通話時，早已決定整個談判框架和方向。川普聲稱習近平已同意讓稀土礦產和磁鐵流入美國，「胳膊擰不過大腿」，商務部長盧特尼克當然也須有所回報。

文章首先表示，中美官員當地時間9日起在倫敦舉行經濟會談，美方主壇為財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及美國貿易代表格里爾，中方則是國務院副總理何立峰、商務部長王文濤、國際貿易談判代表李成鋼。

文章寫道，會談預計將持續到周二（10日）。由於關稅倡導者盧特尼克首次加入談判，有分析認為「這對中方不是好消息」。不過，此次會談的主要議題是出口管制，美方希望中方放寬稀土出口，中方則希望美方放寬先進技術的限制，盧特尼克作為美國商務部長參加「很正常」。

文章續稱，全球90%稀土磁鐵在中國大陸生產，中國大陸限制出口，導致全球供應鏈幾近癱瘓，美國汽車商叫苦連天。更何況中美元首此前於5日通電，已決定整個談判框架和方向。川普聲稱習近平已同意讓稀土礦產和磁鐵流入美國。「胳膊擰不過大腿，盧特尼克當然也必須『有所回報』。」

文章點出，中國大陸近期規範稀土出口，被一些媒體定性為中國大陸在貿易摩擦中祭出「外交牌」或「戰略武器」。此前，大陸官媒新華社9日發表文章強調，新規合理合法，是行全球慣例，盡大國之責，並指稀土具有「軍民兩用」屬性，也在先進戰機、核設施等尖端軍事裝備中扮演著不可或缺的角色，對其進行出口管制，是國際通行做法。

新華社再提，與此同時，中國大陸稀土產業曾陷入粗放式發展的困局，寶貴的戰略資源以「白菜價」流失，非法開採與生態破壞相伴而生。美方若將此曲解為短期博弈的「籌碼」，實則是矮化了中國大陸政策的戰略高度。

新華社強調，中國大陸的目標是「規範出口」而非「禁止出口」。面對歐盟等方面提出的關切和建議，王文濤明確表示願意對符合條件的申請建立「綠色通道」，加快審批。新華社並呼籲美方理解中方新規，通過坦誠對話與合作解決稀土出口問題。

星島日報認為，上述文章「言下之意，美方只要『坦誠對話與合作』，『綠色通道』也會有的」。