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韓正訪法國晤馬克宏：中方願加強戰略溝通協作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家副主席韓正（左）當地時間6月9日在法國尼斯出席第三屆聯合國海洋大會，並於期間與法國總統馬克宏（右）會面。（新華社）
大陸國家副主席韓正（左）當地時間6月9日在法國尼斯出席第三屆聯合國海洋大會，並於期間與法國總統馬克宏（右）會面。（新華社）

大陸國家副主席韓正當地時間6月9日在法國尼斯出席第三屆聯合國海洋大會，並於期間與法國總統馬克宏會面。他表示，北京支持巴黎堅持戰略自主，願同法國加強雙多邊戰略溝通協作。馬克宏則在中方新聞稿中表示，願同北京密切雙邊經貿合作，加強在國際經濟金融政策方面的溝通協調，攜手應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰，維護多邊主義。

據新華社報導，韓正在與馬克宏會面時表示，此次他來法國出席聯合國海洋大會，體現對聯合國和法國辦會的支持，推進落實聯合國2030年可持續發展議程。中方支持法方堅持戰略自主，願同法方加強雙多邊戰略溝通協作，為中法關係發展注入新動力。

韓正指出，今年是中歐建交50周年，在當前國際複雜局勢下，中歐加強合作對雙方和世界都是好事。北京願同歐方進一步拓展合作領域，推動中歐關係取得新發展。

而馬克宏在中方新聞稿中稱，法國將中國視為長期可信賴的合作伙伴，當前國際形勢充滿挑戰和困難，法中作為兩個大國密切高層交往、加強溝通合作對維護世界和平與安全至關重要。

馬克宏表示，法國歡迎中國企業到法國投資興業，願同北京密切雙邊經貿合作，加強在國際經濟金融政策方面的溝通協調，攜手應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰，維護多邊主義，做動盪世界中的兩大建設性力量，為世界增加更多確定性。

此前，央視報導，大陸國家主席習近平5月22日下午應約與法國總統馬克宏通電話時表示，中法同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，應加強戰略溝通，並踐行真正的多邊主義，他還強調，中方支持歐盟加強戰略自主。

習近平認為，國際形勢越是複雜，中法越要作出正確戰略抉擇，共同做維護國際秩序的可靠力量、促進全球增長的開放力量、引領多邊合作的進步力量。

而馬克宏隨後則在社群平台X上發文稱他和習近平通話，雙方同意共同推進貿易和投資自由化便利化，並同意盡快推動結束干邑白蘭地關稅爭端，「這對我們的生產商至關重要」。馬克宏還說，法國歡迎大陸投資，但企業必須在兩國享有公平條件。

據了解，中國大陸去年1月開始對歐盟白蘭地進行反傾銷調查，今年4月再度延期調查期限至7月，給予歐盟出口商更多時間尋求避免被徵收懲罰性關稅的方案。

馬克宏 溝通 法國

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