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中美貿易談判10日續談 人民日報：雙方經貿關係優勢互補

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中美展開新一輪經貿磋商之際，人民日報10日發表評論文章稱，綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三項因素，中美經貿往來不存在誰吃虧、誰占便宜的問題。（美聯社）
中美展開新一輪經貿磋商之際，人民日報10日發表評論文章稱，綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三項因素，中美經貿往來不存在誰吃虧、誰占便宜的問題。（美聯社）

中美新一輪經貿磋商10日在倫敦持續進行，中共中央黨報人民日報10日發表評論文章表示，這次談判是雙方通過平等對話協商解決分歧的又一重要機遇，強調通過平等協商和務實合作，中美能夠找到互利共贏的解決方案。

人民日報周二在三版發表題為「中美經貿關係優勢互補、共生共贏」的評論文章稱，推進對話協商，需要理性客觀看待彼此經貿關係。中美經貿合作歷經數十年發展，已形成優勢互補、互利共贏的格局。兩國經貿關係的健康發展，不僅造福了兩國人民，也為世界經濟增長作出了重要貢獻。

文章指出，客觀分析數據可見，中美經貿往來獲益大致平衡。美方對華貨物貿易存在逆差，這既是美國經濟結構性問題的必然結果，也是由兩國比較優勢和國際分工格局決定的。在服務貿易和跨國經營領域，美方占據明顯優勢。

2024年，美國對中國服務貿易順差高達273億美元。2022年，美資企業在華銷售額高達4,905億美元，遠超中資企業在美786億美元的銷售額，差額超4,000億美元。綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三項因素，中美經貿往來不存在誰吃虧、誰占便宜的問題。

人民日報指出，中國對美出口商品中包含大量國際分工成分，而當前貨物貿易統計方法是以總值（中國對美出口的商品全額）計算中國出口，若按貿易增加值核算，美國對華貨物貿易逆差將大幅縮減。

人民日報強調，中國並不刻意追求順差，事實上，中國經常帳戶順差與GDP之比已從2007年的9.9%降至2024年的2.2%。近年來，美國對中國貨物貿易逆差在其總體貨物貿易逆差中占比也在下降，從2018年的47.5%降至2024年的24.6%。但美國對全球貨物貿易逆差規模卻屢創新高，2024年達1.2兆美元。「這再次證明，美國貨物貿易存在逆差的主因在於其自身經濟結構。」

文章進一步表示，美方對中國貨物出口潛力未完全釋放，這與美方自身政策有很大關係。美國的比較優勢在於高技術產業，但近年來美方濫用國家安全概念，將經貿問題政治化。中美日內瓦經貿會談後，美方又陸續新增多項對華歧視性限制措施，包括發布AI晶片出口管制指南、停止對中國晶片設計軟體（EDA）銷售等。

人民日報指出，層出不窮的限制性措施導致美國企業錯失中國市場機遇。中國堅定推進高水平開放，積極擴大進口，為包括美國在內的世界各國提供了更多機遇。只有拆除人為設置的「鐵柵欄」，暢通經貿合作的「雙向道」，才能推動中美經貿關係穩定健康發展。

文章最後稱，「我們相信，通過平等協商和務實合作，中美能夠找到互利共贏的解決方案。希望雙方共同努力，為兩國企業開展正常經貿活動創造有利條件，讓合作成果更好惠及兩國人民，為全球經濟復甦和增長作出更大貢獻。」

美國 日內瓦經貿會談

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