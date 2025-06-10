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美中談判關鍵期 華為任正非稱大陸無須擔心晶片問題

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
《人民日報》10日刊登華為創辦人任正非的專訪，任正非一方面放低姿態稱，華為的晶片仍落後美國一個世代。另一方面他似乎又暗示，即便美國不賣高階晶片給中國，中國還是可以用疊加和集群等方法解決問題。（美聯社）
《人民日報》10日刊登華為創辦人任正非的專訪，任正非一方面放低姿態稱，華為的晶片仍落後美國一個世代。另一方面他似乎又暗示，即便美國不賣高階晶片給中國，中國還是可以用疊加和集群等方法解決問題。（美聯社）

中美經貿磋商機制首次會議9日在英國倫敦登場，中共中央黨報《人民日報》10日則罕見於頭版刊登華為創辦人任正非的專訪。任正非稱，華為的晶片仍落後美國一個世代。另一方面，他又強調，中國其實無需擔心晶片問題，因為用疊加和集群等方法，計算結果還是能與最先進的晶片水準相當。

由於目前正在進行中的中美新一輪經貿談判，一大關鍵就是稀土與晶片的角力。亦即面對美國限制對中國大陸的晶片出口，北京則是打出「稀土牌」，管制稀土出口。而美國對中國的科技管制，華為又是主要對象之一。因此人民日報今天在頭版刊登任正非談話，意圖傳達的訊息耐人尋味。

在這篇題為「國家越開放，會促使我們更加進步」的專訪中，對於美國商務部5月13日警告，「在世界任何地方」使用華為的昇騰（Ascend）AI晶片，均違反美國政府出口管制。任正非說，「中國做芯片的公司很多，許多都做得不錯，華為是其中一家。美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害。」

他表示，「（華為）要努力做才能達到他們的評價。我們單芯片還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單芯片，在結果上也能達到實用狀況。」

任正非說，中國在中低端晶片上是可以有機會的，中國數十、上百家晶片公司都很努力。特別是化合物半導體機會更大。矽基晶片，用數學補物理、非摩爾補摩爾，利用集群計算的原理，可以達到滿足現在的需求。

他指出，「軟件是卡不住脖子的，那是數學的圖形符號、代碼，一些尖端的算子、算法壘起來的，沒有阻攔索。困難在我們的教育培養、人才梯隊的建設。中國將來會有數百、數千種操作系統，支持中國工業、農業、醫療等的進步。」

因此在專訪中，任正非也特別強調基礎理論研究的重要性。任正非說，「當我國擁有一定經濟實力的時候，要重視理論特別是基礎理論的研究。基礎研究不止5至10年，一般要10年、20年或更長的時間。如果不搞基礎研究，就沒根。即使葉茂，欣欣向榮，風一吹就會倒的。」

他表示，買國外的產品很貴，因為價格裡面就包含他們在基礎研究上的投入。所以，中國搞不搞基礎研究，也要付錢的，能不能付（錢）給自己搞基礎研究的人？

任正非稱，「理論科學家是孤獨的」，他呼籲大陸社會對理論科學家要尊重、要寬容，國家要支持。他提到，華為一年投入人民幣1,800億元（約合新台幣7,560億元）在研發，其中約600億元從事基礎理論研究，「不考核」。其餘1,200億元左右投入在產品研發，是要考核的。「沒有理論就沒有突破，我們就趕不上美國。」

任正非並指出，人工智能（AI）也許是人類社會最後一次技術革命，當然可能還有能源的核聚變。但人工智能發展要經歷數十年、數百年，而中國則具備許多優勢。

他表示，人工智能在技術上的要害，是要有充足的電力、發達的信息網絡。任正非強調，發展人工智能要有電力保障，中國的發電、電網傳輸都是非常好的，通信網絡是世界最發達的，「東數西算」的理想是可能實現的。

美國 稀土 科學家

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