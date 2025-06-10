美中新一輪經貿談判首日結束 10日續談

據央視新聞報導，當地時間6月9日下午，中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行。當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議將繼續進行。但報導並未透露雙方首日談判相關情況。

根據新華社相片，參與此次磋商的美方人員為財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾。大陸方面則有國務院副總理何立峰、商務部長王文濤、商務部貿易談判代表李成剛。

路透、天空新聞頻道等英國媒體指出，中美新一輪會談引起各界高度關注，雙方開展面對面對話將有助於加強兩國經貿關係，深化相互理解信任。

在5月中美日內瓦經貿會談後，投行即紛紛上調對中國經濟的增長預期。高盛在最新發布的研究報告中，上調了中國經濟增速預測0.6個百分點；瑞銀也上調了0.6個百分點；摩根大通上調了0.7個百分點。

儘管中美5月達成貿易休戰協議，但根據大陸海關總署9日公布的統計數據，5月中國大陸對美國出口較去年同期仍下跌35%，為2020年2月新冠疫情爆發後，中國對美國出口最大幅度衰退，4月中國對美國出口已下滑21%。

總體而言，按美元計價，中國大陸5月出口仍增長4.8%，但低於經濟學家預期的5.6%，也低於4月8.1%的增幅。